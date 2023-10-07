Хорнер: Команды ждут, когда им объяснят, как планируется ввести Андретти в Формулу 1

Руководитель Ред Булл ждет, что к ним придут с готовым предложением и условиями внедрения новой команды.

После того, как ФИА одобрила заявку Андретти на создание новой команды Формулы 1, некоторые руководители существующих коллективов высказались против этого.

И пока процесс еще не был запущен, руководитель Ред Булл Кристиан Хорнер заявил, что владельцы серии Liberty Media должны объяснить, как они видят внедрение еще одной команды в систему.

"Я рассматриваю это как проблему между ФИА и Liberty. ФИА — регулирующий орган, Liberty — промоутер, и поэтому они контролируют финансирование спорта", - цитирует Хорнера Motorsport.

"Сейчас собирается прийти еще одна команда, а как она будет финансироваться? Я думаю, этим ребятам нужно собраться вместе и прийти к нам с предложением того, чего они хотят".

"Я думаю, что приход General Motors, в частности, в Формулу 1, — это чрезвычайно позитивный момент. Мы видим, что Форд возвращается в 2026 году. Форд против GM было бы фантастическим противостоянием".

"Им нужно создать свой собственный двигатель. Посмотрите на то, как Ауди пришла в спорт: она приобрела существующую команду и существующую франшизу. Должно ли у других быть по-другому?".

"Именно здесь Liberty и ФИА должны объединиться и прийти к нам с коллективной позицией. Потому что не может быть одного правила для одного, а другого - для другого".

Напомним, что в субботу, 7 октября, состоится спринт в Катаре, где пилот Ред Булл Макс Ферстаппен может досрочно стать чемпионом мира Формулы 1 сезона-2023.

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