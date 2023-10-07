Формула 1 проведет дополнительную практику перед спринтом в Катаре
ФИА обеспокоена результатами анализа шин Пирелли, которые могут создать проблемы для команд во время спринта и Гран-при Катара.
Первоначальные данные указывали на то, что проблема была вызвана новой конструкцией поребриков, построенных в Лусаиле.
Эта проблема настолько обеспокоила ФИА, что она потребовала провести дополнительную практику, изменив при этом расписание субботних сессий, сообщает Autosport.
ФИА собирается пересмотреть пределы трассы в 12 и 13 поворотах. В 16:00 по киевскому времени пройдет еще одна 10-минутная практика. Квалификация спринта была перенесена на 20 минут и теперь она начнется в 16:20.
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После спринтерской гонки будет проведен дальнейший анализ шин, чтобы решить, нужны ли какие-либо дополнительные действия для воскресного Гран-при.
Если появятся признаки дальнейших проблем, то ФИА может потребовать, чтобы команды обязательно провели как минимум по три пит-стопа для каждого пилота.
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