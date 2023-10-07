Формула 1 проведет дополнительную практику перед спринтом в Катаре

При этом квалификация спринта была перенесена, а во время Гран-при команды могут быть вынуждены провести определенное количество пит-стопов.

ФИА обеспокоена результатами анализа шин Пирелли, которые могут создать проблемы для команд во время спринта и Гран-при Катара.

Первоначальные данные указывали на то, что проблема была вызвана новой конструкцией поребриков, построенных в Лусаиле.

Эта проблема настолько обеспокоила ФИА, что она потребовала провести дополнительную практику, изменив при этом расписание субботних сессий, сообщает Autosport.

ФИА собирается пересмотреть пределы трассы в 12 и 13 поворотах. В 16:00 по киевскому времени пройдет еще одна 10-минутная практика. Квалификация спринта была перенесена на 20 минут и теперь она начнется в 16:20.

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После спринтерской гонки будет проведен дальнейший анализ шин, чтобы решить, нужны ли какие-либо дополнительные действия для воскресного Гран-при.

Если появятся признаки дальнейших проблем, то ФИА может потребовать, чтобы команды обязательно провели как минимум по три пит-стопа для каждого пилота.

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