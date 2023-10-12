Вольфф анонсировал огромные изменения болида на сезон-2024

Руководитель Мерседс Тото Вольфф рассказал, что команда намерна серьезно изменить болид для сзона-2024.

Вольфф отметил, что ключевой проблемой текущего болида стало то, что пилоты его просто не понимают, машина совершенно непредсказуемая.

Потому для следующего сезона Мерседес возьмет все то, что работает, отбросит лишнее и, вернувшись к основам, попробует вновь собрать конкурентноспособный болид.

"Перед сезоном-2024 мы многое поменяем, мы намерены вернуться к основам. Не хочу больше слышать от Льюиса о слишком сдвинутом вперед положении в кокпите, о подвеске и тому подобном. Надо двигаться вперед, взяв с собой то, что мы понимаем, и оставив то, чего не понимаем.

Главная проблема с текущей машиной состоит в том, что гонщики больше не чувствуют уверенности в W14. Они въезжают в поворот, не понимая, как отреагирует болид.

Когда есть надежная база, результаты приходят. Посмотрите на Уильямс и Албона: простое и аэродинамически эффективное шасси, в которое не вложены большие ресурсы", – цитирует Тото RacingNews365.

Ранее также сообщалось, что экс-руководитель Формулы-1 признался в мошенничестве.

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