Гран-при Бельгии останется в календаре до 2025 года

А вот после ожидается ротация с Зандвоортом.

Гран-при Бельгии будет оставаться в календаре Формулы-1 вплоть до 2025 года, пишет racingnews365.

По информации издание, организаторы Гран-при Бельгии имеют контракт с серией до 2025 года, следовательно гонка на Спа пока остается в календаре.

Однако, начиная с сезона-2026, календарь серии ждут большие изменения. Тем не менее поклонникам трека в Бельгии вряд ли стоит опасаться.

Предполагается, что именно с 2026 года вступит в силу давно обсуждаемое решение о посезонной ротации Гран-при Бельгии и Нидерландов.

Ранее также сообщалось, что Мерседес готовит серьезные изменения болида к новому сезону.

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