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Перес: Легким выходом для меня было бы просто сдаться и уйти

Чеко не хочет сдаваться - в его планах бороться за свое место в Ред Булл.
Сегодня, 18:59
Серхио Перес / Getty Images
Серхио Перес / Getty Images

Недавно в Сети появилась информация, что Серхио Пересу нужно занять второе место в личном зачете пилотов, чтобы сохранить место в Ред Булл на 2024 год.

Однако сам мексиканец не считает, что это как-то облегчит ему жизнь в австрийской команде.

"Я вот что вам скажу: не думаю, что как только я получу этот трофей за второе место, это будет иметь какое-то значение. Если и есть разница, то она будет заключаться в том, как я этого достигаю", - цитирует Чеко PlanetF1.

"Я хочу добиться этого, одержав больше побед в этом году, хорошо завершив сезон и имея отличный импульс перед зимой – все еще веря, что смогу стать чемпионом в будущем, что является конечной целью".

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Он также признался, что больше не может допускать то отставание от Макса Ферстаппена, которое есть сейчас.

"Да, у нас не может быть такого разрыва. Мне нужно вернуться к тому уровню комфорта с болидом, который был в первых шести гонках, когда я боролся с Максом".

 

"Самым простым решением проблемы было бы просто уйти от всего этого, но это не я, я не такой, и я не сдамся. У меня нет никаких сомнений в том, что я вернусь на свой лучший уровень, и это моя единственная цель, которая у меня есть".

Напомним, что в воскресенье, 29 октября, состоится Гран-при Мексики. Старт заезда запланирован на 22:00 по киевскому времени.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл Серхио Перес

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