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Руководитель Альфа Ромео опроверг слухи о возможном отказе Ауди от Формулы-1

Однако ситуация все еще неопределенная.
Сегодня, 17:18
Альфа Ромео Ф1 / Getty Images
Альфа Ромео Ф1 / Getty Images

Алессандро Брави заявил, что слухи о том, что Ауди может отказаться от участия в Формуле-1 - лишь слухи.

По словам руководителя Альфа Ромео, компания не намерена отказываться от заявленного курса и с нетерпением ждет начала сотрудничества.

Напомним, что со следующего года Альфа Ромео станет Заубером, а с 2026 года начнет активно сотрудничать с Ауди.

Тем не менее перестановки в Фольксваген и минимальное количество заявлений со стороны Ауди привели к тому, что многие решили, что немецкий автопроизводитель все же не станет участвовать в Формуле-1.

"В Ауди настроены участвовать в Формуле-1 – вместе с Заубером, естественно. Этот настрой основан на решении не только руководства Ауди, но и консультативного совета компании и наблюдательного совета Ауди Фольксваген. Это групповое решение – и отсюда приверженность.

Причина, по которой так мало обратной связи, проста. Мы команда Альфа Ромео. Так что до конца года у нас есть конкретные границы при разговоре о команде, ее будущем и вовлеченности Ауди. Мы полностью уважаем Альфа Ромео.

Мы не хотим делать какие-либо заявления или что-то большее, чем связанное с гонками и чемпионатом. Как я сказал, с настроем проблем нет. Мы усердно работаем над развитием структуры команды", – цитирует Брави RacingNews365.

Напомним, что с раписанием и результатами Гран-при Бразилии вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Альфа Ромео

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