Воры, укравшие у Леклера часы за 2 миллиона евро, получили тюремные сроки

Ворам, укравших часы Richard Mille стоимостью 2 миллиона евро у Шарля Леклера во время его отпуска в Италии, вынесен приговор, сообщает Eurosport.

По информации источника, двое мужчин получили по 10 лет и 8 месяцев. Женщина, сначала остановившая Леклера под предлогом сделать фото, получила 6 лет и 5 месяцев.

Инцидент произошел еще в 2022 году. Через месяц часы были найдены в Испании, где их перепродали за 200 тысяч евро.

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Банда из 4 человек подъехала к Шарлю Леклеру на двух отдельных транспортных средствах: внедорожнике и скутере.

Двое на скутере остановили Леклера, чтобы попросить сделать селфи, притворившись фанатами Феррари. Но вместо совместного фото они вырвали часы с запястья Шарля и исчезли.

Остальные двое на внедорожнике помешали монегаску погнаться за парой не скутере.

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