Риккардо: Мы в Лас-Вегасе и трезвые - это уже уникальный опыт
Пилот Альфа Таури Даниэль Риккардо проявил энтузиазм перед стартом гоночного уик-энда в столице развлечений - Лас-Вегасе.
Риккардо не скрывает своей радости тому, что он будет гонять в Лас-Вегасе. У 34-летнего австралийца возникло ощущение, что он попал в кино.
"Это круто, это всегда круто. Я думаю, что быть в Вегасе трезвым – это уже уникально", - цитирует Даниэля официальный сайт Формулы 1.
"Мы не где-то на окраине Вегаса, мы на Стрипе. Не знаю, это точно сюрреалистично. У меня такое ощущение, будто мы живем в кино. Скажем так, я очень рад, что нахожусь здесь и впервые испытываю это. Я думаю, это будет что-то особенное".
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Однако энтузиазм Даниэля Риккардо не разделяет его бывший напарник по команде Макс Ферстаппен, которому не нравится, что в Лас-Вегасе все делается ради шоу, уводя внимание от спортивной составляющей.
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