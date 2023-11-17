Организаторы Гран-при Лас-Вегаса выгнали фанатов с трибун до старта второй практики

Этап в Лас-Вегасе за первый день уже успел отметиться моментами, которые не красят Формулу 1.

Первый день сессий гоночного этапа в Лас-Вегасе получился просто ужасным.

Из-за инцидента с Карлосом Сайнсом, чей болид был разрушен крышкой дренажной системы, первая практика была остановлена и досрочно завершена спустя всего восемь минут от ее старта.

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Это послужило причиной переноса второй практики, которая началась в 02:30 по местному времени. И за час до этого произошел еще один неприятный инцидент.

Как сообщает Motorsport, в 01:30 по местному времени с трибун были выгнаны все фанаты, пришедшие посмотреть на "королеву автоспорта". Для этого организаторы гонки использовали полицию.

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

В своем заявлении, которое затем по неизвестной причине было удалено, Формула 1 объяснило данное решение "логистическими вопросами".

"Из соображений материально-технического обеспечения наших болельщиков и нашего персонала мы приняли решение закрыть все фан-зоны Гран-при Лас-Вегаса в 1:30 ночи".

"Мы с нетерпением ждем возможности приветствовать болельщиков сегодня позже, чтобы принять участие в захватывающих СП3 и квалификационных сессиях".

Таким образом, вторая практика прошла без зрителей, которые заплатили за билеты, чтобы в первый день уик-энда стать свидетелями восьми минут тренировки.

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