На Формулу 1 подали иск от лица 35 тысяч людей за инцидент в первый день уик-энда в Лас-Вегасе

После того, как фанаты, купившие билеты на первый день гоночного этапа в Лас-Вегасе, были выгнаны с трибун, Формула 1 не принесла своих извинений за инцидент.

Вместо этого болельщикам были предложены ваучеры на 200 долларов, которые они могли потратить в фан-шопе. Однако Ф1 не избежала того, чего боялась больше всего.

Как сообщает Motorsport, известная юридическая фирма из Невады Dimopoulos, работающая совместно с JK Legal & Consulting, подала иск от имени 35 тысяч болельщиков против организаторов Гран-при Лас-Вегаса и ее подрядчика с требованием вернуть деньги зрителям.

Она требует выплаты сверх 30 тысяч долларов каждому фанату. Сумма подразумевает под собой возмещение за "общий" и "специальный" ущербы.

Читай также: Сайнс - о штрафе: Честно говоря, я ожидал от Формулы-1 большего

В иске говорится о "нарушении контракта, халатности и обманной торговой практике в отношении ответчиков", которыми являются Las Vegas GP и TAB Contractors Inc. (компания, занимающаяся обслуживанием трассы).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!