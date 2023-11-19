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На Формулу 1 подали иск от лица 35 тысяч людей за инцидент в первый день уик-энда в Лас-Вегасе

Организаторы гонки и руководство серии попали в серьезный скандал.
Сегодня, 08:46
Полиция выводит фанатов до старта второй практики / Getty Images
Полиция выводит фанатов до старта второй практики / Getty Images

После того, как фанаты, купившие билеты на первый день гоночного этапа в Лас-Вегасе, были выгнаны с трибун, Формула 1 не принесла своих извинений за инцидент.

Вместо этого болельщикам были предложены ваучеры на 200 долларов, которые они могли потратить в фан-шопе. Однако Ф1 не избежала того, чего боялась больше всего.

Как сообщает Motorsport, известная юридическая фирма из Невады Dimopoulos, работающая совместно с JK Legal & Consulting, подала иск от имени 35 тысяч болельщиков против организаторов Гран-при Лас-Вегаса и ее подрядчика с требованием вернуть деньги зрителям.

Она требует выплаты сверх 30 тысяч долларов каждому фанату. Сумма подразумевает под собой возмещение за "общий" и "специальный" ущербы.

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В иске говорится о "нарушении контракта, халатности и обманной торговой практике в отношении ответчиков", которыми являются Las Vegas GP и TAB Contractors Inc. (компания, занимающаяся обслуживанием трассы).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Гран-при Лас-Вегаса

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