Леклер: Все в Феррари очень мотивированы победить Мерседес в Абу-Даби

Монегаск хочет вырвать для своей команды второе место в Кубке конструкторов.

Феррари подходит к последней гонке сезона в Абу-Даби с четырехочковым отставанием от Мерседес в Кубке конструкторов.

Пилот Скудерии Шарль Леклер уверен, что его команда сможет навязать борьбу "серебряным стрелам", которые исторически хорошо выступают на Яс-Марине.

"Это будет напряженно. У нас хороший импульс, поскольку последние несколько гонок были для нас позитивными", - цитирует монегаска официальный сайт Формулы 1.

"Однако Мерседес исторически хорошо выступает здесь, в Абу-Даби, поэтому нам придется собрать все воедино, чтобы сразиться с ними и победить их в Кубке конструкторов. Но это определенно наша цель".

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"Все очень мотивированы победить Мерседес. Динамика хорошая, но еще предстоит проделать большую работу, и мы позаботимся о том, чтобы в эти выходные все было идеально".

Напомним, что в пятницу, 24 ноября, в Абу-Даби пройдут первые практики предстоящего Гран-при, который закроет сезон-2023.

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