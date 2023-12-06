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В Мерседес отвергают все обвинения против Вольффов

Кроме того ФИА даже не оповестила команду о расследовании.
Сегодня, 12:44
Тото Вольфф / Getty Images
Тото Вольфф / Getty Images

Мерседес выпустил официальное заявление по поводу обвинений в адрес Сюзи и Тото Вольфф.

Напомним, ранее ФИА открыла расследование против руководителя немецкой команды и его супруги.

В Мерседес отметили, что ФИА даже не уведомила команду об обвинениях, обо всем они узнали из прессы. Также "стрлы" опровергают все обвинения против своего руководителя.

"Мы приняли во внимание общее заявление ФИА, которое отвечает на необоснованные обвинения, выдвинутые в одном из СМИ, и оповещение, сделанное без протокола, которое связало его с руководителем команды Мерседес.

Команда не получала от Департамента ФИА по соблюдению требований никаких сообщений по данному вопросу, и для нас было крайне удивительным узнать о проведении такого расследования из одного из СМИ.

Мы полностью отвергаем все обвинения, содержащиеся в заявлении и связанных с ним материалах в СМИ, которые неправомерно ставят под сомнение честность и порядочность руководителя нашей команды", – говорится в заявлении Мерседес.

Ранее, напомним, сообщалось, что Формула-1 опубликовала календарь спринтов на сезон-2024.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мерседес Тото Вольфф

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