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Вассер: Хаотичное окончание сезона-2023 помешало продлить контракты с Леклером и Сайнсом

Феррари намеревалась заключить новые сделки еще по ходу минувшего сезона.
Вчера, 23:03
Карлос Сайнс и Шарль Леклер / Getty Images
Карлос Сайнс и Шарль Леклер / Getty Images

Контракты Шарля Леклера и Карлоса Сайнса с Феррари завершатся после сезона 2024 года.

Скудерия намеревалась решить данную проблему еще по ходу 2023 года, однако возникли определенные трудности, о которых рассказал руководитель итальянской конюшни Фредерик Вассер.

"У них с нами контракт до конца 2024 года. Это значит, что у нас впереди еще 13 месяцев. Это довольно удобно. Впереди у нас еще много недель и месяцев", - цитирует Вассера Motorsport.

"Я сказал прессе, что постараюсь решить этот вопрос до конца года. Должен признать, что последняя часть сезона стала для всех большим хаосом. Я думаю, что это было очень требовательно".

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"У нас были встречи, и мы начали обсуждение. Но мы опаздываем по сравнению с первоначальным планом. Но это вообще не проблема. Мы значительно продвинулись вперед по сравнению с Мерседес. Мы спокойно относимся к этому и скоро примем решение".

Феррари стала первой командой Формулы 1, которая обнародовала дату презентации нового болида. Вскоре к итальянцам присоединились еще два коллектива.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: феррари Карлос Сайнс Шарль Леклер

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