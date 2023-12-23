Вассер: Хаотичное окончание сезона-2023 помешало продлить контракты с Леклером и Сайнсом

Контракты Шарля Леклера и Карлоса Сайнса с Феррари завершатся после сезона 2024 года.

Скудерия намеревалась решить данную проблему еще по ходу 2023 года, однако возникли определенные трудности, о которых рассказал руководитель итальянской конюшни Фредерик Вассер.

"У них с нами контракт до конца 2024 года. Это значит, что у нас впереди еще 13 месяцев. Это довольно удобно. Впереди у нас еще много недель и месяцев", - цитирует Вассера Motorsport.

"Я сказал прессе, что постараюсь решить этот вопрос до конца года. Должен признать, что последняя часть сезона стала для всех большим хаосом. Я думаю, что это было очень требовательно".

Читай также: Ферстаппен: Соперники не тупые, команды улучшат болиды и приблизятся к нам

"У нас были встречи, и мы начали обсуждение. Но мы опаздываем по сравнению с первоначальным планом. Но это вообще не проблема. Мы значительно продвинулись вперед по сравнению с Мерседес. Мы спокойно относимся к этому и скоро примем решение".

Феррари стала первой командой Формулы 1, которая обнародовала дату презентации нового болида. Вскоре к итальянцам присоединились еще два коллектива.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!