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Не дождетесь: легендарный конструктор Ред Булл не собирается уходить из Формулы 1

Эдриан Ньюи пока что не хочет на пенсию.
Сегодня, 12:08
Эдриан Ньюи / Getty Images
Эдриан Ньюи / Getty Images

Во вторник, 26 декабря, одному из величайших конструкторов в истории Формулы 1 Эдриану Ньюи исполнилось 65 лет.

Но, несмотря на возраст, англичанин не собирается уходить на пенсию, он еще хочет поработать и помочь Ред Булл в завоевании очередных трофеев.

"Когда я присоединился к Ред Булл, в то время это было своего рода карьерным риском. Но я просто хотел снова такого рода участия в развитии команды с самого начала", - цитирует Ньюи Autosport.

"В этом смысле, учитывая то, как мы работали с Кристианом Хорнером и Гельмутом Марко с самого начала, как мы развивали команду, то почему я хотел бы отказаться от этого?".

Источник: Getty Images

При этом он признался, что в его карьере был случай, когда он задумывался об уходе. В сезоне 2014 года, когда Мерседес стал новой доминирующей силой, Ред Булл был неконкурентоспособным с силовыми установками Рено.

"Единственный раз, когда я был близок к этому, был в 2014 году, и то по совершенно другим причинам", — пояснил он. "В то время у нас был неработающий энергоблок, что, конечно, случается".

Ранее пилот Ред Булл Макс Ферстаппен выделил свои лучшие и худшие гонки в 2023 году, оставив за бортом этап в Сингапуре.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл Эдриан Ньюи

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