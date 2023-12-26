Не дождетесь: легендарный конструктор Ред Булл не собирается уходить из Формулы 1

Эдриан Ньюи пока что не хочет на пенсию.

Во вторник, 26 декабря, одному из величайших конструкторов в истории Формулы 1 Эдриану Ньюи исполнилось 65 лет.

Но, несмотря на возраст, англичанин не собирается уходить на пенсию, он еще хочет поработать и помочь Ред Булл в завоевании очередных трофеев.

"Когда я присоединился к Ред Булл, в то время это было своего рода карьерным риском. Но я просто хотел снова такого рода участия в развитии команды с самого начала", - цитирует Ньюи Autosport.

"В этом смысле, учитывая то, как мы работали с Кристианом Хорнером и Гельмутом Марко с самого начала, как мы развивали команду, то почему я хотел бы отказаться от этого?".

Источник: Getty Images

При этом он признался, что в его карьере был случай, когда он задумывался об уходе. В сезоне 2014 года, когда Мерседес стал новой доминирующей силой, Ред Булл был неконкурентоспособным с силовыми установками Рено.

"Единственный раз, когда я был близок к этому, был в 2014 году, и то по совершенно другим причинам", — пояснил он. "В то время у нас был неработающий энергоблок, что, конечно, случается".

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