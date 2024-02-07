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Автоспорт

Причиной скандала в Ред Булл могут быть плохие отношения между Хорнером и Ферстаппеном

Изначально ситуацию старались сохранить внутри компании.
Сегодня, 16:55
Кристиан Хорнер / Getty Images
Кристиан Хорнер / Getty Images

Громкий скандал в Ред Булл может быть вызван плохими отношениями между Кристианом Хорнером и Йосом Ферстаппеном, пишет motorsport.

По информации издания, компания Ред Булл не хотела предавать огласке скандал с руководителем команды Кристианом Хорнером. Напомним, его обвинили в неподобающем поведении.

Однако многие уверены, что непросто так утечка информации о произошедшем случилась именно в Нидерландах.

В последнее время между Йосом Ферстаппеном и Хорнером осложнились отношения. А Макс поддерживает отца и, кстати, Гельмута Марко, у которого тоже некоторые конфликты с руководителем команды.

Хорнеру было предложено добровольно покинуть пост главы команды, однако британец продолжает отрицать обвинения и покидать должность.

Так или иначе в Ред Булл боятся, что скандал может нанести огромный имиджевый ущерб, а потому его попытаются уладить в скорейшем времени.

Напомним, у нас на сайте есть прогноз по поводу того, кто займет место Хэмилтона в Мерседес.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл

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