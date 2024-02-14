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"Невиновен, пока не доказано обратное": экс-глава Формулы-1 заступился за Хорнера

Вероятно, против руководителя плетут интриги недоброжелатели.
Сегодня, 17:22
Кристиан Хорнер / Getty Images
Кристиан Хорнер / Getty Images

Берни Экклстоун высказался в поддержку Кристиана Хорнера.

Напомним, главу команды Ред Булл обвинили в неподобающем поведении, компания хочет сместить британца, чтобы уменьшить репутациооный ущерб.

Однако Экклстоун считает, что причиной ситуации может служить вакуум власти в команде после смерти Дитриха Матешица. Хорнеру просто нужно сохранять спокойствие и отстаивать свою правоту.

"Мы с Хорнером были хорошими друзьями на протяжении долгого времени. И вот теперь его обвиняют. Я могу сказать так – невиновен, пока не доказано обратное.

В целом же мой совет Кристиану – кроме того, чтобы сидеть и не высовываться, – это ничего не предпринимать и спокойно ждать, чем все закончится.

Мы поддерживаем тесный контакт. Проблема в том, что когда человек добивается больших успехов, он также наживает много врагов. Я лишь надеюсь, что кто-то спокойно поговорит по отдельности с ним, с этой женщиной, и все уладится.

Что касается ситуации в целом, мне кажется, что смертью Дитриха Матешица в Ред Булл образовался вакуум власти. Несколько человек заняли разные позиции и увидели возможность раскрутить разные истории, чтобы навредить Хорнеру", - цитирует Экклстоуна GP Today.

Ранее также в Сеть слили новый болид Ред Булл.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл

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