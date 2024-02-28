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Автоспорт

Алонсо - о Мерседесе: Сначала решу, хочу ли гоняться в 2025 году

Испанец не готов заглядывать так далеко.
Сегодня, 16:50
Фернандо Алонсо / Getty Images
Фернандо Алонсо / Getty Images

Фернандо Алонсо рассказал, планирует ли он переходить в Мерседес.

Напомним, что после ухода Льюиса Хэмилтона, многие считают, что именно Алонсо может заменить британца.

Однако сам Фернандо настроен не так оптимистично. 42-летний пилот пока даже не уверен, что будет гоняться в следующем сезоне.

"Сначала мне нужно решить, хочу ли я гоняться дальше. Надо это решить в течение нескольких гонок.

Сейчас я чувствую себя прекрасно, однако у нас требовательный календарь. В 2026 году будет новый регламент – может, привлекательный, может, нет. Подожду несколько гонок и решу", - приводит слова двукратного чемпиона мира Sky Sports.

Напомним, что с расписанием Гран-при Бахрейна вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Фернандо Алонсо

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