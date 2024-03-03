Ред Булл догнал Уильямс по количеству побед в Формуле 1
Еще по ходу нынешнего сезона "быки" могут превзойти результат Мерседес.
Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен в феноменальном стиле выиграл Гран-при Бахрейна, который открыл сезон 2024 года.
Как сообщает официальный сайт Формулы 1, эта победа стала 114-й для австрийского коллектива за 20 сезонов участия в "королевских гонках". По данному показателю "быки" догнали Уильямс, который с 1978 года также одержал 114 побед.
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Рекорд по количеству побед в Формуле 1 принадлежит Феррари - на счету Скудерии 243 победы.
Рекордсмены Формулы 1 среди конструкторов по количеству побед:
- Феррари - 243 победы
- МакЛарен - 183
- Мерседес - 125
- Ред Булл - 114
- Уильямс - 114
- Лотус - 79
- Брэбем - 35
- Рено - 35
- Бенеттон - 27
- Тиррелл - 23
Ранее Макс Ферстаппен прокомментировал свою победу в Сахире, заявив, что заезд не мог пройти лучше, чем то, что произошло.
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