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Ред Булл догнал Уильямс по количеству побед в Формуле 1

Еще по ходу нынешнего сезона "быки" могут превзойти результат Мерседес.
Сегодня, 00:42
Ред Булл / Getty Images
Ред Булл / Getty Images

Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен в феноменальном стиле выиграл Гран-при Бахрейна, который открыл сезон 2024 года.

Как сообщает официальный сайт Формулы 1, эта победа стала 114-й для австрийского коллектива за 20 сезонов участия в "королевских гонках". По данному показателю "быки" догнали Уильямс, который с 1978 года также одержал 114 побед.

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Рекорд по количеству побед в Формуле 1 принадлежит Феррари - на счету Скудерии 243 победы.

Рекордсмены Формулы 1 среди конструкторов по количеству побед:

  1. Феррари - 243 победы
  2. МакЛарен - 183
  3. Мерседес - 125
  4. Ред Булл - 114
  5. Уильямс - 114
  6. Лотус - 79
  7. Брэбем - 35
  8. Рено - 35
  9. Бенеттон - 27
  10. Тиррелл - 23

Ранее Макс Ферстаппен прокомментировал свою победу в Сахире, заявив, что заезд не мог пройти лучше, чем то, что произошло.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: уильямс Ред Булл Гран-при Бахрейна

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