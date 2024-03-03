Ред Булл догнал Уильямс по количеству побед в Формуле 1

Еще по ходу нынешнего сезона "быки" могут превзойти результат Мерседес.

Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен в феноменальном стиле выиграл Гран-при Бахрейна, который открыл сезон 2024 года.

Как сообщает официальный сайт Формулы 1, эта победа стала 114-й для австрийского коллектива за 20 сезонов участия в "королевских гонках". По данному показателю "быки" догнали Уильямс, который с 1978 года также одержал 114 побед.

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Рекорд по количеству побед в Формуле 1 принадлежит Феррари - на счету Скудерии 243 победы.

Рекордсмены Формулы 1 среди конструкторов по количеству побед:

Феррари - 243 победы МакЛарен - 183 Мерседес - 125 Ред Булл - 114 Уильямс - 114 Лотус - 79 Брэбем - 35 Рено - 35 Бенеттон - 27 Тиррелл - 23

Ранее Макс Ферстаппен прокомментировал свою победу в Сахире, заявив, что заезд не мог пройти лучше, чем то, что произошло.

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