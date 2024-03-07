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Автоспорт

"Он не лжец": Ферстаппен встал на защиту своего отца в конфликте с Хорнером

При этом гонщик не стал поддерживать слова отца, сказанные в адрес руководителя команды.
Вчера, 20:51
Йос и Макс Ферстаппены / Getty Images
Йос и Макс Ферстаппены / Getty Images

Во время гоночного этапа в Бахрейне Йос Ферстаппен, отец трехкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена, словесно атаковал руководителя Ред Булл Кристиана Хорнера.

Нидерландец считает, что команде лучше уволить британца, из-за которого коллектив находится "под угрозой распада".

Комментарии появились после расследования неподобающего поведения Хорнера, в результате которого с него были сняты все обвинения.

Макс Ферстаппен не поддерживает мнение своего отца. Однако он не стал критиковать его за сказанное.

"Он всегда был очень откровенен. Он не лжец, это точно", - цитирует пилота Motorsport.

"Я думаю, что всегда есть вещи, которые можно уладить. Я не всегда согласен со всем, что происходит в Формуле 1, и поэтому иногда полезно обсудить некоторые вещи".

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"Я гонщик – я не знаю, что происходит выше. Но могу сказать, что связан контрактом и должен быть в первую очередь сосредоточен на спортивных выступлениях. При этом я сын своего отца – и было бы странно, если бы я не был с ним на одной стороне".

Ранее стало известно, что Ред Булл отстранил сотрудницу, которая обвинила Кристиана Хорнера в неподобающем поведении.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл Кристиан Хорнер Макс Ферстаппен Йос Ферстаппен

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