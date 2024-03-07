Ферстаппен: Квалификация Гран-при Саудовской Аравии будет очень, очень плотной
По итогам второй практики Макс Ферстаппен оказался третьим, пропустив вперед Фернандо Алонсо и Джорджа Расселла.
Исходя из результатов двух свободных тренировок пилот Ред Булл предсказывает далеко не самую проходную для своей команды квалификацию будущего Гран-при Саудовской Аравии.
"Это снова будет очень и очень плотно. Думаю, что именно здесь другие гонщики, вероятно, могут выдать один круг лучше нас. Наша машина станет немного более живой в долгосрочной перспективе", - цитирует Макса официальный сайт Формулы 1.
"В целом мы многому научились. Конечно, всегда есть вещи, на которые нужно обратить внимание, чтобы добиться большего по сравнению с результатом на одном круге. Но я думаю, что некоторые команды уже использовали немного больше мощности, как в Бахрейне, поэтому мы тоже примем это во внимание".
Читай также: Ред Булл отстранил сотрудницу, которая обвинила Хорнера в неподобающем поведении
"Но когда мы перешли на длинные отрезки, все снова выглядело довольно красиво, так что я очень доволен этим".
Ранее Макс Ферстаппен прокомментировал слова своего отца, который призвал Ред Булл избавиться от руководителя команды Кристиана Хорнера.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!