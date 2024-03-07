Ферстаппен: Квалификация Гран-при Саудовской Аравии будет очень, очень плотной

Трехкратный чемпион мира снова дает фанатам надежду лишь для того, чтобы разрушить ее во время гонки.

По итогам второй практики Макс Ферстаппен оказался третьим, пропустив вперед Фернандо Алонсо и Джорджа Расселла.

Исходя из результатов двух свободных тренировок пилот Ред Булл предсказывает далеко не самую проходную для своей команды квалификацию будущего Гран-при Саудовской Аравии.

"Это снова будет очень и очень плотно. Думаю, что именно здесь другие гонщики, вероятно, могут выдать один круг лучше нас. Наша машина станет немного более живой в долгосрочной перспективе", - цитирует Макса официальный сайт Формулы 1.

"В целом мы многому научились. Конечно, всегда есть вещи, на которые нужно обратить внимание, чтобы добиться большего по сравнению с результатом на одном круге. Но я думаю, что некоторые команды уже использовали немного больше мощности, как в Бахрейне, поэтому мы тоже примем это во внимание".

Читай также: Ред Булл отстранил сотрудницу, которая обвинила Хорнера в неподобающем поведении

"Но когда мы перешли на длинные отрезки, все снова выглядело довольно красиво, так что я очень доволен этим".

Ранее Макс Ферстаппен прокомментировал слова своего отца, который призвал Ред Булл избавиться от руководителя команды Кристиана Хорнера.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!