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Руководитель Феррари: Мы больше не чувствуем себя бесполезными в борьбе с Ред Булл

И хотя Скудерия все еще не может навязать "быкам" равную борьбу, Фредерик Вассер отметил прогресс команды.
Сегодня, 00:24
Фредерик Вассер / Getty Images
Фредерик Вассер / Getty Images

На старте сезона-2024 Феррари зарекомендовала себя в качестве второй силы в Формуле 1, чьи пилоты дважды финишировали третьими на Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии.

Итальянская конюшня пока что еще не может потягаться с Ред Булл, который с заметным запасом опережает всех остальных.

Однако такого прогресса оказалось достаточно руководителю Скудерии Фредерику Вассеру, который рад тому, как сейчас развивается его команда.

"Я не хочу быть пессимистом, потому что это был хороший уик-энд, и мы должны быть оптимистами и наслаждаться этими моментами. Но ясно, что Ред Булл все еще впереди", - цитирует Вассера Motorsport.

"В квалификации они опережают нас, пожалуй, на 2-3 десятых, а в гонке немного больше. Но это сложно оценить, потому что мы не знаем, работали ли они на максимуме".

Шарль Леклер
Шарль Леклер / Источник: Getty Images

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"Но ощущение более позитивное: если вы вернетесь в этот регион, вы знаете, что если вы сделаете шаг, вы сможете оказать на них некоторое давление. Когда мы отставали на одну секунду, это было бесполезно, но теперь, имея хороший старт, мы можем быть там, мы можем сражаться".

"Я думаю, что в Джидде им было довольно легко обгонять, потому что у них была лучшая максимальная скорость. Но в некоторых случаях у нас будут другие возможности".

Ранее стало известно, что бывший пилот Феррари Фелипе Масса все же подал иск в суд на Формулу 1 и ФИА из-за результатов Гран-при Сигапура 2008 года.

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