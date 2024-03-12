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Автоспорт

Феррари пытается переманить ключевых инженеров Ред Булл

Скудерия хочет иметь лучших.
Сегодня, 13:59
Фредерик Вассер / Getty Images
Фредерик Вассер / Getty Images

Феррари нацелена на ключевых специалистов Ред Булл, пишет La Gazzetta dello Sport.

Ранее, напомним, Скудерия пыталась переманить Пьера Ваше, но потерпела неудачу, теперь они сосредоточились на других сотрудниках.

Речь идет о Дэвиде Моргане, Бене Уотерхаусе и Алессандро Джермани. Первый возглавляет группу, которая занимается выбором аэродинамических конфигураций на трассе и корреляцией данных между автодромом и симулятором.

Уотерхаус – глава отдела производительности, который отвечает за всю динамику болида, Джермани – руководитель группы аэродинамических разработок. Все они являются важными сотрудниками "быков".

Ранее также сообщалось, что Фелипе Масса все же подал иск касательно титула 2008 года.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: феррари

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