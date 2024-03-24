Вольфф: Хочется врезать себе по лицу

Руководитель Мерседес Тото Вольфф очень недоволен итогами Гран-при Австралии.

Напомним, что оба пилота не смогли доехать до финиша при чем, Джордж Расселл разбился на последнем круге.

Функционер признал, что в Мельбурне Мерседес не был равен даже Астон Мартину и Макларену, а от Феррари они вовсе отставали на 40 секунд. В команде понимают, что ситуация катастрофическая и надеются, что ее удастся исправить.

"В какие-то моменты было огромное отставание по темпу. А временами, если сравнивать подобное с подобным, все было нормально. Мы все еще не там, где хотим быть.

Но на втором отрезке, когда Фернандо Алонсо ехал на "медиуме", мы даже не были близки. Если говорить о временах на круге, мы примерно на секунду отставали от Макларена. Потом внезапно на последнем отрезке, когда мы начали атаковать, времена вновь стали конкурентоспособными. Не как у Сайнса, но ситуация сильно улучшилась.

Так что, с одной стороны, мне хочется врезать себе по лицу. Но, с другой стороны, это показывает, что можно довольно быстро перевернуть ситуацию, если все делать правильно – надо просто продолжать верить.

В данный момент мы переживаем очень и очень тяжелое время. Трудно принять это. Невероятно трудно. Совру, если когда-то заявлю, что позитивно и с оптимизмом воспринимаю ситуацию. Однако надо просто преодолеть негативные мысли и сказать, что мы перевернем ситуацию", - цитирует Вольффа Autosport.

Видеообзор Гран-при Австралии доступен на нашем сайте.

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