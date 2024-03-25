Руководитель Феррари отказывается говорить о будущем Сайнса после сезона-2024

Фредерик Вассер не хочет обсуждать замену испанца на Льюиса Хэмилтона в 2025 году.

Через две недели после аппендэктомии пилот Феррари Карлос Сайнс одержал победу на Гран-при Австралии.

И хотя он остается единственным гонщиком не из Ред Булл, которому удалось выиграть гонку, испанец пока что остается безработным на 2025 год после того, как Скудерия решила заменить его Льюисом Хэмилтоном.

За два года Сайнс выиграл две гонки, в то время как Шарль Леклер - ни одной. На этом фоне начались разговоры о том, а правильно ли поступила итальянская команда, решив отказаться от Карлоса.

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Руководитель Скудерии Фредерик Вассер отказался говорить об этом.

"Я не собираюсь говорить о следующем году. Несколько недель назад мы достигли соглашения с Карлосом, что мы сосредоточимся только на этом сезоне и не будем говорить о будущем", - цитирует француза Planet F1.

"Впереди еще двадцать гонок, а это двадцать возможностей выиграть. Мы должны сосредоточиться на этом".

Ранее будущий пилот Феррари Льюис Хэмилтон назвал первые три гонки сезона-2024 "худшим началом года" в его многолетней карьере в Формуле 1 - и не безосновательно.

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