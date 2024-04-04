Шансы Феттеля заменить Хэмилтона в Мерседес крайне низкие - источник
Слухи, связывающие Себастьяна Феттеля с Мерседес по большей части ложные, утверждает The Race.
Напомним, что Льюис Хэмилтон после этого сезона перейдет из Мерседес в Феррари, потому немецкая команда ищет замену. Некоторые считают, что в серию может вернуться Феттель.
Однако, по информации издания, Мерседес не планирует возвращаться четырехкратного чемпиона мира и для того есть четкая причина.
Последние три сезона немец не впечатлял, а в следующем году еще будет уже 37 лет, и он с 2022 года находился без практики. Маловероятно, что Себ сможет продемонстрировать свой уровень.
А все хвалебные отзывы Мерседес о бывшем пилоте связаны исключительно с хорошими отношениями между Феттелем и Тото Вольффом.
Ранее также Феттель прокомментировал уход Клоппа из Ливерпуля.
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