Шансы Феттеля заменить Хэмилтона в Мерседес крайне низкие - источник

Слухи не имеют ничего общего с реальностью.

Слухи, связывающие Себастьяна Феттеля с Мерседес по большей части ложные, утверждает The Race.

Напомним, что Льюис Хэмилтон после этого сезона перейдет из Мерседес в Феррари, потому немецкая команда ищет замену. Некоторые считают, что в серию может вернуться Феттель.

Однако, по информации издания, Мерседес не планирует возвращаться четырехкратного чемпиона мира и для того есть четкая причина.

Последние три сезона немец не впечатлял, а в следующем году еще будет уже 37 лет, и он с 2022 года находился без практики. Маловероятно, что Себ сможет продемонстрировать свой уровень.

А все хвалебные отзывы Мерседес о бывшем пилоте связаны исключительно с хорошими отношениями между Феттелем и Тото Вольффом.

Ранее также Феттель прокомментировал уход Клоппа из Ливерпуля.

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