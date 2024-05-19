iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Норрис пытался, но все же не смог помешать Ферстаппену выиграть Гран-при Эмилии-Романьи

Будь гонка на пару кругов дольше, у пилота МакЛарен были бы все шансы вырвать победу у трехкратного чемпиона мира.
Сегодня, 17:33
Макс Ферстаппен / Getty Images
Макс Ферстаппен / Getty Images

В воскресенье, 19 мая, в Имоле прошел седьмой этап Формулы-1 сезона-2024.

Гран-при Эмилии-Романьи завершился победой пилота Ред Булл Макса Ферстаппена, которому под конец гонки очень старался помешать Ландо Норрис из МакЛарен.

Но британец после триумфа в Майами, был вынужден довольствоваться лишь вторым местом. Третьим финишировал представитель Феррари Шарль Леклер.

Жаль, но гонка, ожидаемо, получилась не самой увлекательной. И это комплексная проблема, ведь трек в Имоле слишком тесный для современных болидов, которые в разы крупнее своих предшественников десяти- и двадцатилетней давности.

Тем не менее, на старте Ландо Норрис попытался пройти Макса Ферстаппена: британец здорово стартовал и практически поравнялся с оппонентом, но в первый поворот он входил, уже обороняясь от Шарля Леклера.

Незавидная судьба была в этот день у Алекса Албона, которому пришлось четыре раза заехать в боксы. В какой-то момент он сообщил команде, что колеса на машине плохо закреплены, что вынудило его сделать необязательную остановку.

Ближе к концу заезда он и вовсе был вынужден сойти с дистанции. Забегая наперед, гонщик Уильямс стал единственным, кто не доехал до финиша.

Еще одним провалом стало выступление Фернандо Алонсо. После ужасной квалификации команда приняла решение поменять настройки болида, из-за чего испанец стартовал с пит-лейна.

Но это никак не помогло: Нандо финишировал последним, а на первых кругах гонки у него еще и загорелись передние тормоза при выезде из боксов.

Можно с уверенностью сказать, что обновления МакЛарен пока что заметно лучше работают, чем обновления Феррари. Ведь неспроста Карлос Сайнс отметил, какие быстрые болиды "оранжевых".

Особенностью этого Гран-при стали регулярные ошибки пилотов, которые то и дело срезали повороты и вылетали за пределы трассы. Причем ошибались лидеры, от которых меньше всего ждешь подобного.

На 24-м круге Норрис первым среди лидирующей группы отправился на пит-стоп. Он вернулся позади Серхио Переса, но Чеко не создал ему проблем.

Вскоре за Ландо последовали остальные: резину поменяли Оскар Пиастри, Макс Ферстаппен и Шарль Леклер. А вот Сайнс остался на трассе, захватив на время лидерство (хоть какая-то радость для Скудерии).

На 28-м круге настала очередь Сайнса сменить шины. Однако все пошло явно не по плану итальянской команды, ведь Карлос выехал позади Пиастри. Тем самым испанец проиграл свою четвертую позицию за счет андерката австралийца. До конца заезда Карлос так и не смог ничего с этим поделать.

После экватора гонки неожиданно быстро поехал Леклер, которого немногим ранее прессовал Пиастри. Отбившись от Оскара, монегаск, будучи быстрейшим на тот момент пилотом на треке, принялся атаковать его напарника по команде.

Шарль постепенно приближался к Ландо и казалось, что скоро зрители увидят борьбу лидеров за позицию, но одна ошибка пилота Феррари перечеркнула эти надежды - Леклер выехал на траву, подарив Норрису возможность оторваться.

За 11 кругов до конца заезда Ферстаппен начал жаловаться на шины. На самом деле не стоит удивляться, ведь на протяжении всего сезона можно наблюдать, как Ред Булл "съедает" резину быстрее оппонентов.

Скорее всего, именно по этой причине Макс не сколько раз нарушил пределы трека, за что ему выписали последнее предупреждение.

С этого момента Норрис начал отыгрывать свое отставание от лидера. Постепенно с каждым кругом разрыв между гонщиками сокращался.

За шесть кругов до финиша отрыв Ферстаппена от Норриса составлял всего 1,4 секунды. Болельщики наблюдали за происходящим, будучи в ожидании борьбы за победу.

Надежды подогревались еще и тем, что пилот Ред Булл сообщил команде, что опустела его батарея. Однако это произошло лишь на предпоследнем круге.

Норрис изо всех сил старался догнать Ферстаппена и побороться за свою вторую победу подряд, его подгонял гоночный инженер, но Ландо не хватило нескольких кругов: Ферстаппен победил с отрывом всего 0,7 секунды.

Несмотря на неудачу именно Ландо Норриса болельщики признали гонщиком дня. Да и сам британец, хоть и с заметным разочарованием, но признал, что команда заработала много очков для Кубка конструкторов.

Итоговая классификация

  1. Макс Ферстаппен (Ред Булл)
  2. Ландо Норрис (МакЛарен)
  3. Шарль Леклер (Феррари)
  4. Оскар Пиастри (МакЛарен)
  5. Карлос Сайнс (Феррари)
  6. Льюис Хэмилтон (Мерседес)
  7. Джордж Расселл (Мерседес)
  8. Серхио Перес (Ред Булл)
  9. Лэнс Стролл (Астон Мартин)
  10. Юки Цунода (РБ)
  11. Нико Хюлькенберг (Хаас)
  12. Даниэль Риккардо (РБ)
  13. Кевин Магнуссен (Хаас)
  14. Эстебан Окон (Альпин)
  15. Валттери Боттас (Заубер)
  16. Чжоу Гуаньюй (Заубер)
  17. Пьер Гасли (Альпин)
  18. Логан Сарджент (Уильямс)
  19. Фернандо Алонсо (Астон Мартин)

Сошел: Алекс Албон (Уильямс).

Следующий Гран-при пройдет всего через неделю и это будет признанная жемчужина Формулы 1 - гонка в Монако.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с календарем "королевы автоспорта" сезона 2024 года.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл Макс Ферстаппен гран-при эмилии-романьи

Статьи по теме

Руководитель МакЛарена не уверен, что Норрису удалось бы пройти Ферстаппена в Имоле Руководитель МакЛарена не уверен, что Норрису удалось бы пройти Ферстаппена в Имоле
Гран-при Эмилии-Романьи: Ферстаппен выиграл, Норрис и Леклер на подиуме Гран-при Эмилии-Романьи: Ферстаппен выиграл, Норрис и Леклер на подиуме
В АПЛ установили новый голевой рекорд В АПЛ установили новый голевой рекорд
Легендарный американский тренер рассказал, за счет чего Усик победил Фьюри Легендарный американский тренер рассказал, за счет чего Усик победил Фьюри
Помочь журналистам

Видео

Историческая победа Усика над Фьюри в обзоре боя за звание абсолютного чемпиона: видео лучших моментов
Историческая победа Усика над Фьюри в обзоре боя за звание абсолютного чемпиона: видео лучших моментов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Александр Усик - Тайсон Фьюри: прогноз на титульный бой
просмотров

Последние новости

Европа19:27
В АПЛ установили новый голевой рекорд
Формула 119:24
Руководитель МакЛарена не уверен, что Норрису удалось бы пройти Ферстаппена в Имоле
Бокс19:20
Легендарный американский тренер рассказал, за счет чего Усик победил Фьюри
Теннис19:14
Калинина выбила павлюченкову на турнире в Страсбурге
Европа19:05
Дважды обыграть чемпиона и вылететь: в Серию Б отправился "криптонит" Интера
ММА18:50
Бои без правил: расписание боев и турниров
Украина18:42
Ворскла обыграла на своем поле Оболонь
Формула 118:37
Норрис: Еще бы один или два круга - и я бы достал Ферстаппена
Европа18:19
Бывший тренер Барселоны высказался о возможной отставке Хави
Формула 118:14
Гран-при Эмилии-Романьи: Ферстаппен выиграл, Норрис и Леклер на подиуме
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK