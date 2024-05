Норрис пытался, но все же не смог помешать Ферстаппену выиграть Гран-при Эмилии-Романьи

В воскресенье, 19 мая, в Имоле прошел седьмой этап Формулы-1 сезона-2024.

Гран-при Эмилии-Романьи завершился победой пилота Ред Булл Макса Ферстаппена, которому под конец гонки очень старался помешать Ландо Норрис из МакЛарен.

Но британец после триумфа в Майами, был вынужден довольствоваться лишь вторым местом. Третьим финишировал представитель Феррари Шарль Леклер.

Жаль, но гонка, ожидаемо, получилась не самой увлекательной. И это комплексная проблема, ведь трек в Имоле слишком тесный для современных болидов, которые в разы крупнее своих предшественников десяти- и двадцатилетней давности.

Тем не менее, на старте Ландо Норрис попытался пройти Макса Ферстаппена: британец здорово стартовал и практически поравнялся с оппонентом, но в первый поворот он входил, уже обороняясь от Шарля Леклера.

Незавидная судьба была в этот день у Алекса Албона, которому пришлось четыре раза заехать в боксы. В какой-то момент он сообщил команде, что колеса на машине плохо закреплены, что вынудило его сделать необязательную остановку.

Ближе к концу заезда он и вовсе был вынужден сойти с дистанции. Забегая наперед, гонщик Уильямс стал единственным, кто не доехал до финиша.

LAP 10/63



"I think I've got a problem, my tyres not on properly" Albon reports to Williams 🙁



It's a slow lap back to the pits to get it sorted.#F1 #ImolaGP pic.twitter.com/spELh2MJCv — Formula 1 (@F1) May 19, 2024

Еще одним провалом стало выступление Фернандо Алонсо. После ужасной квалификации команда приняла решение поменять настройки болида, из-за чего испанец стартовал с пит-лейна.

Но это никак не помогло: Нандо финишировал последним, а на первых кругах гонки у него еще и загорелись передние тормоза при выезде из боксов.

Alonso cuando salía de boxes ha tenido un fuego en el freno delantero.pic.twitter.com/MbMEePiNMa — ElReyGuiri (@ElReyGuiri) May 19, 2024

Можно с уверенностью сказать, что обновления МакЛарен пока что заметно лучше работают, чем обновления Феррари. Ведь неспроста Карлос Сайнс отметил, какие быстрые болиды "оранжевых".

Особенностью этого Гран-при стали регулярные ошибки пилотов, которые то и дело срезали повороты и вылетали за пределы трассы. Причем ошибались лидеры, от которых меньше всего ждешь подобного.

LAP 18/63



Perez in the gravel! 😬



The Red Bull had been making progress in clean air, but throws it away with an off-track excursion at Rivazza! #F1 #ImolaGP pic.twitter.com/8nOUQFQ6dO — Formula 1 (@F1) May 19, 2024

На 24-м круге Норрис первым среди лидирующей группы отправился на пит-стоп. Он вернулся позади Серхио Переса, но Чеко не создал ему проблем.

Вскоре за Ландо последовали остальные: резину поменяли Оскар Пиастри, Макс Ферстаппен и Шарль Леклер. А вот Сайнс остался на трассе, захватив на время лидерство (хоть какая-то радость для Скудерии).

На 28-м круге настала очередь Сайнса сменить шины. Однако все пошло явно не по плану итальянской команды, ведь Карлос выехал позади Пиастри. Тем самым испанец проиграл свою четвертую позицию за счет андерката австралийца. До конца заезда Карлос так и не смог ничего с этим поделать.

LAP 28/63



Sainz is last of the front-runners to box, handing the lead back to Verstappen.



But the Ferrari also comes back out BEHIND Piastri, meaning a switch for P4 🔁#F1 #ImolaGP pic.twitter.com/WQvrtoolkn — Formula 1 (@F1) May 19, 2024

После экватора гонки неожиданно быстро поехал Леклер, которого немногим ранее прессовал Пиастри. Отбившись от Оскара, монегаск, будучи быстрейшим на тот момент пилотом на треке, принялся атаковать его напарника по команде.

Шарль постепенно приближался к Ландо и казалось, что скоро зрители увидят борьбу лидеров за позицию, но одна ошибка пилота Феррари перечеркнула эти надежды - Леклер выехал на траву, подарив Норрису возможность оторваться.

LAP 48/63



Norris gets some breathing space as Leclerc goes over the grass on the inside of Variante Alta 😲#F1 #ImolaGP pic.twitter.com/rgH0bd5qhY — Formula 1 (@F1) May 19, 2024

За 11 кругов до конца заезда Ферстаппен начал жаловаться на шины. На самом деле не стоит удивляться, ведь на протяжении всего сезона можно наблюдать, как Ред Булл "съедает" резину быстрее оппонентов.

Скорее всего, именно по этой причине Макс не сколько раз нарушил пределы трека, за что ему выписали последнее предупреждение.

LAP 54/63



Verstappen's reminded by the pit wall he's on his final warning for track limits 😳



Norris is now 3.5 seconds behind - and PUSHING 👊#F1 #ImolaGP pic.twitter.com/fBVbtLhny9 — Formula 1 (@F1) May 19, 2024

С этого момента Норрис начал отыгрывать свое отставание от лидера. Постепенно с каждым кругом разрыв между гонщиками сокращался.

За шесть кругов до финиша отрыв Ферстаппена от Норриса составлял всего 1,4 секунды. Болельщики наблюдали за происходящим, будучи в ожидании борьбы за победу.

Надежды подогревались еще и тем, что пилот Ред Булл сообщил команде, что опустела его батарея. Однако это произошло лишь на предпоследнем круге.

LAP 62/63



"Battery is almost empty!" 📻



THE GAP IS ONE SINGLE SECOND BETWEEN THEM!#F1 #ImolaGP pic.twitter.com/SuJmzvuwqc — Formula 1 (@F1) May 19, 2024

Норрис изо всех сил старался догнать Ферстаппена и побороться за свою вторую победу подряд, его подгонял гоночный инженер, но Ландо не хватило нескольких кругов: Ферстаппен победил с отрывом всего 0,7 секунды.

That's 59 Grand Prix victories for Max! 👏



But boy, he had to work for that one! 🥵#F1 #ImolaGP pic.twitter.com/OsOXVPnfsC — Formula 1 (@F1) May 19, 2024

Несмотря на неудачу именно Ландо Норриса болельщики признали гонщиком дня. Да и сам британец, хоть и с заметным разочарованием, но признал, что команда заработала много очков для Кубка конструкторов.

Итоговая классификация

Макс Ферстаппен (Ред Булл) Ландо Норрис (МакЛарен) Шарль Леклер (Феррари) Оскар Пиастри (МакЛарен) Карлос Сайнс (Феррари) Льюис Хэмилтон (Мерседес) Джордж Расселл (Мерседес) Серхио Перес (Ред Булл) Лэнс Стролл (Астон Мартин) Юки Цунода (РБ) Нико Хюлькенберг (Хаас) Даниэль Риккардо (РБ) Кевин Магнуссен (Хаас) Эстебан Окон (Альпин) Валттери Боттас (Заубер) Чжоу Гуаньюй (Заубер) Пьер Гасли (Альпин) Логан Сарджент (Уильямс) Фернандо Алонсо (Астон Мартин)

Сошел: Алекс Албон (Уильямс).

Следующий Гран-при пройдет всего через неделю и это будет признанная жемчужина Формулы 1 - гонка в Монако.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с календарем "королевы автоспорта" сезона 2024 года.

