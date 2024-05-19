Норрис: Еще бы один или два круга - и я бы достал Ферстаппена

Пилот Макларен уверен, что был близок к победе.

Пилот Макларен Ландо Норрис заявил, что мог выиграть гонку в Имоле.

Напомним, победителем Гран-при Эмилии-Романьи снова стал Макс Ферстаппен, бриатнец же занял лишь вторую строчку.

Однако Норрис считает, что он мог выиграть гонку, если бы у него было немного больше времени.

"Мне больно об этом говорить, но еще бы один или два круга – и я бы достал Макса.

Это тяжело. Досадно. Я упорно боролся до самого конца, до последнего круга. Получилось, что в начале гонки я проиграл Максу чуть больше времени, чем хотелось бы, на первом отрезке Макс смотрелся намного лучше. На втором же отрезке сильнее смотрелись уже мы.

Первая половина гонки получилась тяжелой, вторая прошла намного лучше. Опять же, еще один или два круга – и все могло бы закончиться для нас совсем замечательно. Но, не сегодня", - цитирует Норриса Sky Sports.

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