Команда Формулы-1 продвинулась в переговорах с Сайнсом

Испанец может сменить одну легендарную команду на другую.

Пилот Феррари Карлос Сайнс нашел для себя неожиданный вариант продолжения карьеры в Формуле-1.

Как сообщает Motorsport, 29-летний испанец ведет переговоры с Уильямс. При этом отмечается, что стороны находятся на продвинутой стадии общения относительно контракта на 2025 год.

Сайнс хочет узнать, что британский коллектив может ему предложить и насколько амбициозны его цели на будущее.

Известно, что у пилота есть предложение долгосрочного сотрудничества от Заубера, который в 2026 году станет Ауди. Немецкий автопроизводитель хочет немедленного ответа от Сайнса.

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Карлос в свою очередь не хочет торопиться с решением, так как он надеется получить предложение от Ред Булл или Мерседес.

Однако эти надежды умирают, поскольку "быки" склоняются к тому, чтобы продлить контракт с Серхио Пересом, а "серебряные стрелы" собираются развивать Андреа Кими Антонелли.

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