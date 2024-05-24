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"Гонка не меняется": Хэмилтон указал на главную проблему Гран-при Монако

Семикратный чемпион мира хочет, чтобы "жемчужина" календаря Формулы-1 стала менее предсказуемой и более увлекательной.
Сегодня, 20:43
Льюис Хэмилтон / Getty Images
Льюис Хэмилтон / Getty Images

В пятницу, 24 мая, стартовал восьмой этап Формулы-1 сезона-2024, который проходит в Монако.

Пилот Мерседес Льюис Хэмилтон призвал руководство серии подумать над изменениями, которые исправили бы проблемы Гран-при, который часто получается не самым увлекательным из-за малого количества обгонов.

"Монако остается Монако, оно особо не изменилось. Болиды становятся больше, и здесь невозможно обгонять без огромного риска столкновения", - цитирует британца Motorsport.

"Мне бы хотелось, чтобы у нас были дороги побольше и трасса была шире, но я не думаю, что в Монако это когда-либо произойдет, потому что это всего лишь маленькое место".

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"Возможно, наличие специальных шин для этой гонки, чтобы у вас было больше пит-стопов, создаст большую вариативность. Им (руководству Ф1) следует придумать какую-то новую формулу для гонки, а не просто оставлять ее той же самой".

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием всех сессий гоночного уик-энда в Монако.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мерседес Гран-при Монако Льюис Хэмилтон

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