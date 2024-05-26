iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Леклер вышел на второе место в истории Феррари по количеству поулов

Монегаску придется упорно трудиться, чтобы побить рекорд Михаэля Шумахера.
26 мая, 14:32
Шарль Леклер / Getty Images
Шарль Леклер / Getty Images

Пилот Феррари Шарль Леклер завоевал поул домашнего Гран-при Монако, установив лучшее время в квалификации.

Данный поул стал для 26-летнего монегаска 24-м в карьере. Все они были добыты в составе Скудерии. Это позволило ему выйти на чистое второе место по количеству поулов в истории итальянской конюшни.

Ранее Леклер делил второе место с легендарным Ники Лаудой, на счету которого 23 поула вместе с Ферарри. Рекорд же принадлежит не менее легендарному Михаэлю Шумахеру, который выигрывал квалификацию в красном болиде 58 раз.

Рекордсмены Феррари по количеству поулов:

  1. Михаэль Шумахер - 58
  2. Шарль Леклер - 24
  3. Ники Лауда - 23
  4. Фелипе Масса - 15
  5. Альберто Аскари - 12

Стоит также отметить, что Леклер догнал Лауду и Нельсона Пике в общем рейтинге поулов за всю историю Формулы-1. Троица делит двенадцатое место. Чтобы попасть в десятку, Шарлю нужно добыть еще пять поулов, что позволит ему сравняться с Хуаном Мануэлем Фанхио (29 поулов).

Читай также: "Гонка не меняется": Хэмилтон указал на главную проблему Гран-при Монако

Абсолютный рекорд установил семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, на счету которого 104 поула.

Рекордсмены Формулы-1 по завоеванным поул-позициям

  1. Льюис Хэмилтон - 104
  2. Михаэль Шумахер - 68
  3. Айртон Сенна - 65
  4. Себастьян Феттель - 57
  5. Макс Ферстаппен - 39
  6. Джим Кларк - 33
  7. Ален Прост - 33
  8. Найджел Мэнселл - 32
  9. Нико Росберг - 30
  10. Хаун Мануэль Фанхио - 29
  11. Мика Хаккинен - 26
  12. Ники Лауда - 24
  13. Нельсон Пике - 24
  14. Шарль Леклер - 24
  15. Фернандо Алонсо - 22

Напомним, что после квалификации Гран-при Монако были дисквалифицированы пилоты Хаас - Кевин Магнуссен и Нико Хюлькенберг начнут заезд с пит-лейна.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: феррари Гран-при Монако Михаэль Шумахер Ники Лауда Шарль Леклер

Статьи по теме

Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
Норрис раскритиковал решение вернуть Сайнсу третье место на рестарте Гран-при Монако Норрис раскритиковал решение вернуть Сайнсу третье место на рестарте Гран-при Монако
Звезда ПСЖ засвидетельствовал историческую победу Леклера Звезда ПСЖ засвидетельствовал историческую победу Леклера
Кроос - о финале: Обыгрывать немецкие команды нелегко, вспомните Лейпциг Кроос - о финале: Обыгрывать немецкие команды нелегко, вспомните Лейпциг
Помочь журналистам

Видео

Бостон выиграл финал Востока и вышел в решающую серию
Бостон выиграл финал Востока и вышел в решающую серию

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина потеряла две позиции, Калинина вернулась в ТОП-50
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Марченко вновь поднялся, Джокович первая ракетка мира
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров

Последние новости

Европа13:40
Кроос - о финале: Обыгрывать немецкие команды нелегко, вспомните Лейпциг
Европа13:20
Президент Наполи рассказал о ходе переговорах с Конте
Другие страны13:13
Несколько футболисток сборной Аргентины покинули команду из-за ненадлежащих условий
ММА12:50
Бои без правил: расписание боев и турниров
Европа12:39
"У меня есть друг в Комо": Азар посоветовал нового тренера для Челси
Евро-202412:12
Фаворит группы Украины на Евро-2024 объявил предварительный состав
Бокс11:54
Джейк Пол ответил, состоится ли его бой с Майком Тайсоном
Формула 111:46
Альпин рассматривает отстранение Окона от Гран-при Канады
Киберспорт11:31
Еволюція кіберспорту: від хобі до професійної галузі
Европа11:21
Бавария может усилиться одним из самых перспективных испанских вингеров
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK