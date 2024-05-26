Леклер вышел на второе место в истории Феррари по количеству поулов

Пилот Феррари Шарль Леклер завоевал поул домашнего Гран-при Монако, установив лучшее время в квалификации.

Данный поул стал для 26-летнего монегаска 24-м в карьере. Все они были добыты в составе Скудерии. Это позволило ему выйти на чистое второе место по количеству поулов в истории итальянской конюшни.

Ранее Леклер делил второе место с легендарным Ники Лаудой, на счету которого 23 поула вместе с Ферарри. Рекорд же принадлежит не менее легендарному Михаэлю Шумахеру, который выигрывал квалификацию в красном болиде 58 раз.

Рекордсмены Феррари по количеству поулов:

Михаэль Шумахер - 58 Шарль Леклер - 24 Ники Лауда - 23 Фелипе Масса - 15 Альберто Аскари - 12

Стоит также отметить, что Леклер догнал Лауду и Нельсона Пике в общем рейтинге поулов за всю историю Формулы-1. Троица делит двенадцатое место. Чтобы попасть в десятку, Шарлю нужно добыть еще пять поулов, что позволит ему сравняться с Хуаном Мануэлем Фанхио (29 поулов).

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Абсолютный рекорд установил семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, на счету которого 104 поула.

Рекордсмены Формулы-1 по завоеванным поул-позициям

Льюис Хэмилтон - 104 Михаэль Шумахер - 68 Айртон Сенна - 65 Себастьян Феттель - 57 Макс Ферстаппен - 39 Джим Кларк - 33 Ален Прост - 33 Найджел Мэнселл - 32 Нико Росберг - 30 Хаун Мануэль Фанхио - 29 Мика Хаккинен - 26 Ники Лауда - 24 Нельсон Пике - 24 Шарль Леклер - 24 Фернандо Алонсо - 22

Напомним, что после квалификации Гран-при Монако были дисквалифицированы пилоты Хаас - Кевин Магнуссен и Нико Хюлькенберг начнут заезд с пит-лейна.

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