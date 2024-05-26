Леклер вышел на второе место в истории Феррари по количеству поулов
Пилот Феррари Шарль Леклер завоевал поул домашнего Гран-при Монако, установив лучшее время в квалификации.
Данный поул стал для 26-летнего монегаска 24-м в карьере. Все они были добыты в составе Скудерии. Это позволило ему выйти на чистое второе место по количеству поулов в истории итальянской конюшни.
Ранее Леклер делил второе место с легендарным Ники Лаудой, на счету которого 23 поула вместе с Ферарри. Рекорд же принадлежит не менее легендарному Михаэлю Шумахеру, который выигрывал квалификацию в красном болиде 58 раз.
Рекордсмены Феррари по количеству поулов:
- Михаэль Шумахер - 58
- Шарль Леклер - 24
- Ники Лауда - 23
- Фелипе Масса - 15
- Альберто Аскари - 12
Стоит также отметить, что Леклер догнал Лауду и Нельсона Пике в общем рейтинге поулов за всю историю Формулы-1. Троица делит двенадцатое место. Чтобы попасть в десятку, Шарлю нужно добыть еще пять поулов, что позволит ему сравняться с Хуаном Мануэлем Фанхио (29 поулов).
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Абсолютный рекорд установил семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, на счету которого 104 поула.
Рекордсмены Формулы-1 по завоеванным поул-позициям
- Льюис Хэмилтон - 104
- Михаэль Шумахер - 68
- Айртон Сенна - 65
- Себастьян Феттель - 57
- Макс Ферстаппен - 39
- Джим Кларк - 33
- Ален Прост - 33
- Найджел Мэнселл - 32
- Нико Росберг - 30
- Хаун Мануэль Фанхио - 29
- Мика Хаккинен - 26
- Ники Лауда - 24
- Нельсон Пике - 24
- Шарль Леклер - 24
- Фернандо Алонсо - 22
Напомним, что после квалификации Гран-при Монако были дисквалифицированы пилоты Хаас - Кевин Магнуссен и Нико Хюлькенберг начнут заезд с пит-лейна.
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