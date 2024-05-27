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Автоспорт

Перес приблизился к продлению контракт с Ред Булл

Отличная новость для фанатов Чеко и ужасная - для фанатов других кандидатов на место в австрийской команде.
Вчера, 14:53
Серхио Перес / Getty Images
Серхио Перес / Getty Images

Серхио Перес близок к продлению контракта с Ред Булл, сообщает Motorsport.

Несмотря на проблемные последние два этапа в Имоле и Монако, австрийская команда довольна тем, как мексиканский гонщик провел первые шесть этапов.

Источники, хорошо осведомленные о ситуации, утверждают, что "быки" считают Чеко лучшим доступным на данный момент кандидатом, который может хорошо работать в паре с Максом Ферстаппеном.

По информации источников, Ред Булл не рассматривает возможность "повышения" Юки Цуноды из РБ и возвращение Карлоса Сайнса, который по завершению нынешнего сезона останется без команды.

В качестве аргумента за то, чтобы продлить Переса, называется отсутствие проблем внутри команды из-за потенциального желания мексиканца составить конкуренцию Ферстаппену.

Источник: Getty Images

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По мнению команды, он считается отличным вторым номером, который вносит важный вклад тогда, когда может выжать максимум из машины.

Советник Ред Булл Гельмут Марко предположил, что объявление о продлении контракта с Пересом может состояться во время уик-энда в Испании (21-23 июня).

"Я думаю, что к Барселоне у нас должна быть ясная картина. Я бы сказал, что к тому времени мы сами должны иметь четкое представление".

Из-за продления Серхио Переса с Ред Булл Карлос Сайнс потеряет еще один вариант продолжения карьеры. Ранее появилась информация, что Уильямс продвинулся в переговорах с нынешним пилотом Феррари о потенциальном сотрудничестве.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл Серхио Перес

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