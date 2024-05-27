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Автоспорт

Норрис раскритиковал решение вернуть Сайнсу третье место на рестарте Гран-при Монако

Британский гонщик указал на несправедливость регламента, который спас пилота Феррари от катастрофы.
Вчера, 14:12
Ландо Норрис / Getty Images
Ландо Норрис / Getty Images

Пилот МакЛарен Ландо Норрис считает "разочаровывающим и несправедливым" решение вернуть пилоту Феррари Карлосу Сайнсу третье место во время рестарта Гран-при Монако, сообщает Motorsport.

Во время борьбы в первом повороте испанец получил прокол, из-за которого он выехал за пределы трассы, пропустив вперед весь пелотон.

Однако из-за аварии Серхио Переса, Нико Хюлькенберга и Кевина Магнуссена гонка была остановлена, после чего на рестарте Сайнс снова был третьим.

"Я не думаю, что это очень справедливо. Но я уверен, что в прошлом были моменты, когда, возможно, я выиграл от подобного, за счет чего мне немного починили машину или что-то в этом роде", - сказал британец.

"Если подумать об этом прямо, это разочаровывает и это несправедливо. Кто-то совершает ошибку, но из-за того, что определенное количество машин или что-то еще (каким бы ни было правило) не пересекло черту до красного флага и бла-бла-бла, он исправляет ошибку и получает бесплатный пит-стоп. Это несправедливо".

Карлос Сайнс и Ландо Норрис
Карлос Сайнс и Ландо Норрис / Источник: Getty Images

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Согласно спортивному регламенту Формулы-1, порядок рестарта "будет определен в последней точке, в которой можно было определить положение всех машин. После этого всем таким болидам будет разрешено возобновить спринтерскую сессию или гонку".

В то время как большинство пилотов проехали первый сектор до того, как появился красный флаг, представитель Заубер Чжоу Гуаньюй, который был последним, этого не сделал.

Поэтому ФИА решила, что порядок на рестарте будет аналогичен порядку машин во время старта. Это означало, что Сайнс переместился с конца пелотона обратно на третье место, где он и провел всю оставшуюся гонку.

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