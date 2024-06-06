Окон не выступит за Альпин в первой практике Гран-при Канады

В пятницу, 7 июня, стартует девятый этап Формулы-1 сезона 2024 года, который пройдет в Монреале, Канада.

В первой практике Альпин выступит не в своем стандартном составе.

Как сообщает Motorsport, Эстебан Окон пропустит пятничную свободную тренировку. Место за рулем его болида займет Джек Дуэн.

Для 21-летнего австралийца это не будет первый опыт выступления за французскую команду. Ранее он показал себя в Мексике и Абу-Даби в течение последних двух сезонов.

Это было сделано в рамках требований правил Формулы-1, согласно которым новички должны получить два выхода на трассу в течение кампании. В 2024 году Дуэн появится на трассе впервые.

Решение выставить Дуэна в Монреале интересно также тем, что он считается одним из кандидатов на место Окона в команде в следующем сезоне.

Напомним, что недавно было объявлено о решении Альпин не продлевать контракт с Эстебаном Оконом по завершению нынешнего сезона.

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