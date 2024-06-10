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Хорнер - об аварии Переса: Ред Булл нужно, чтобы оба гонщика зарабатывали очки

Руководитель австрийской команды заявил, что такие ошибки недопустимы.
Сегодня, 00:29
Серхио Перес / Getty Images
Серхио Перес / Getty Images

Пилот Ред Булл Серхио Перес не смог завершить Гран-при Канады, который выиграл его напарник по команде Макс Ферстаппен.

На 53-м круге заезда мексиканский гонщик не справился с управлением и влетел в заграждение, разбив заднюю часть болида.

После гонки руководитель "быков" Кристиан Хорнер указал, что такое недопустимо в австрийском коллективе, который должен зарабатывать максимум очков.

"Это был ужасный уик-энд для Чеко, мы получили урон. Он должен вернуться сильнее в Барселоне. К счастью, у Феррари случился ночной кошмар, но нам необходимо обоими машинами зарабатывать очки", - приводит слова Хорнера RBR News со ссылкой на Sky Sports.

"Плохой уик-энд ранит его больше, чем кого-либо еще. Что мы видим, когда Чеко словно повис на канатах: он приходит в норму, он строг к себе. И я уверен, что так и будет. Он нам нужен в отличной форме и работающий на максимум своих возможностей".

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл Гран-при Канады Серхио Перес Кристиан Хорнер

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