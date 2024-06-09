Сайнс не готов принять решение о будущем, несмотря на открытый интерес со стороны Уильямс

Вопрос о том, где Карлос начнет 2025 год Карлос, остается открытым.

Карлос Сайнс лишится своего места в Феррари в 2025 году и пока что остается неизвестным, где он продолжит карьеру в Формуле-1.

Недавно руководитель Уильямс Джеймс Воулз не стал отрицать, что его команда хотела бы подписать Сайнса. Однако сам Карлос пока что не торопится с решением.

"Конечно, я ценю интерес Джеймса и его добрые слова, которые он всегда говорит мне. То же самое можно сказать и о том, как я отношусь к нему и его команде. Но реальность такова, что я еще не решил, где я буду выступать в следующем году, сейчас я слишком сосредоточен", - цитирует испанца Motorsport.

"Прямо сейчас моя голова забита каждым уик-эндом, который мы проводим. Выходные проходят, выходные заканчиваются, я борюсь за подиумы или победы. Поэтому очень сложно думать о будущем".

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"Мне понадобится некоторое время, чтобы сесть, поговорить с руководством, с самим собой, а затем решить, куда я хочу двигаться. Но сейчас еще ничего не решено".

Ранее Ред Булл продлил контракт с Серхио Пересом, что закрыло перед Карлосом Сайнсом возможность вернуться. Однако руководитель "быков" Кристиан Хорнер раскрыл важную деталь относительно новой сделки с Чеко.

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