iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Сайнс не готов принять решение о будущем, несмотря на открытый интерес со стороны Уильямс

Вопрос о том, где Карлос начнет 2025 год Карлос, остается открытым.
Вчера, 22:14
Карлос Сайнс / Getty Images
Карлос Сайнс / Getty Images

Карлос Сайнс лишится своего места в Феррари в 2025 году и пока что остается неизвестным, где он продолжит карьеру в Формуле-1.

Недавно руководитель Уильямс Джеймс Воулз не стал отрицать, что его команда хотела бы подписать Сайнса. Однако сам Карлос пока что не торопится с решением.

"Конечно, я ценю интерес Джеймса и его добрые слова, которые он всегда говорит мне. То же самое можно сказать и о том, как я отношусь к нему и его команде. Но реальность такова, что я еще не решил, где я буду выступать в следующем году, сейчас я слишком сосредоточен", - цитирует испанца Motorsport.

"Прямо сейчас моя голова забита каждым уик-эндом, который мы проводим. Выходные проходят, выходные заканчиваются, я борюсь за подиумы или победы. Поэтому очень сложно думать о будущем".

Читай также: Ферстаппен - о проблеме с мотором: Ред Булл нужно проводить более чистые уик-энды

"Мне понадобится некоторое время, чтобы сесть, поговорить с руководством, с самим собой, а затем решить, куда я хочу двигаться. Но сейчас еще ничего не решено".

Ранее Ред Булл продлил контракт с Серхио Пересом, что закрыло перед Карлосом Сайнсом возможность вернуться. Однако руководитель "быков" Кристиан Хорнер раскрыл важную деталь относительно новой сделки с Чеко.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: феррари уильямс Карлос Сайнс

Статьи по теме

Формула 1: Кубок конструкторов-2024 Формула 1: Кубок конструкторов-2024
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024 Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
Подготовка к Евро-2024: Италия одолела Боснию и Герцеговина, Словакия разгромила Уэльс, Франция не смогла победить Канаду Подготовка к Евро-2024: Италия одолела Боснию и Герцеговина, Словакия разгромила Уэльс, Франция не смогла победить Канаду
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
Помочь журналистам

Видео

Германия - Украина 0:0 обзор товарищеского матча
Германия - Украина 0:0 обзор товарищеского матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: Поляки обыграли "желто-синих"
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Евро-202400:07
Подготовка к Евро-2024: Италия одолела Боснию и Герцеговина, Словакия разгромила Уэльс, Франция не смогла победить Канаду
Формула 100:01
Формула 1: Кубок конструкторов-2024
Вчера, 23:58
Формула 123:58
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
Формула 123:55
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
Формула 123:51
Гран-при Канады: Ферстаппен победил, Норрис и Расселл - на подиуме
Легкая атлетика23:47
Кохан - выиграл бронзу Евро, пропустив прыгнувших выше головы оппонентов
Легкая атлетика23:06
Магучих стала двукратной чемпионкой Европы по прыжкам в высоту, Геращенко взяла бронзу
Легкая атлетика23:02
Корсун и Красуцкая не смогли показать достойный результат в финале тройного прыжка на ЧЕ-2024
Формула 122:54
Ферстаппен выиграл дождевой Гран-при Канады
Европа22:34
Легендарный капитан Ливерпуля серьезно болен, из-за чего его госпитализировали
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK