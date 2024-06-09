Не так, как было объявлено: Хорнер раскрыл детали нового контракта Ред Булл с Пересом

Все-таки "Министр обороны Мексики" потенциально может лишиться места в команде перед сменой регламента в 2026 году.

Несколькими днями ранее Ред Булл объявил о продлении контракта с Серхио Пересом.

Австрийская команда сообщила, что 34-летний мексиканец подписал новый контракт на два года. Однако все не так уж и просто.

Руководитель "быков" Кристиан Хорнер раскрыл детали соглашения. Как оказалось, это контракт по схеме 1+1. К тому же, команда обезопасила себя, продлив контракт еще и с Юки Цунодой, который потенциально теперь может претендовать на место Чеко в Ред Булл в 2026 году.

"Все они пилоты Руд Булл. Мы решили продлить Чеко еще на один год, но тем временем мы также хотели воспользоваться опцией продления с Юки. На данный момент у него все отлично в РБ. Так что да, он останется еще на год", - цитирует Хорнера RacingNews365.

"Ну, 1+1=2, так что это двухлетний контракт. Как и в любом контракте, в нем есть разного рода условия, но они, конечно же, касаются только пилота и команды".

Ранее Макс Ферстаппен, напарник Серхио Переса по Ред Булл, призвал австрийскую команду лучше работать во время гоночных этапов, допуская меньше ошибок.

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