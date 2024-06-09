iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Не так, как было объявлено: Хорнер раскрыл детали нового контракта Ред Булл с Пересом

Все-таки "Министр обороны Мексики" потенциально может лишиться места в команде перед сменой регламента в 2026 году.
Сегодня, 20:24
Серхио Перес / Getty Images
Серхио Перес / Getty Images

Несколькими днями ранее Ред Булл объявил о продлении контракта с Серхио Пересом.

Австрийская команда сообщила, что 34-летний мексиканец подписал новый контракт на два года. Однако все не так уж и просто.

Руководитель "быков" Кристиан Хорнер раскрыл детали соглашения. Как оказалось, это контракт по схеме 1+1. К тому же, команда обезопасила себя, продлив контракт еще и с Юки Цунодой, который потенциально теперь может претендовать на место Чеко в Ред Булл в 2026 году.

"Все они пилоты Руд Булл. Мы решили продлить Чеко еще на один год, но тем временем мы также хотели воспользоваться опцией продления с Юки. На данный момент у него все отлично в РБ. Так что да, он останется еще на год", - цитирует Хорнера RacingNews365.

"Ну, 1+1=2, так что это двухлетний контракт. Как и в любом контракте, в нем есть разного рода условия, но они, конечно же, касаются только пилота и команды".

Ранее Макс Ферстаппен, напарник Серхио Переса по Ред Булл, призвал австрийскую команду лучше работать во время гоночных этапов, допуская меньше ошибок.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл Серхио Перес Кристиан Хорнер

Статьи по теме

Ферстаппен - о проблеме с мотором: Ред Булл нужно проводить более чистые уик-энды Ферстаппен - о проблеме с мотором: Ред Булл нужно проводить более чистые уик-энды
Хорнер: Мы долго и упорно размышляли над подписанием Сайнса Хорнер: Мы долго и упорно размышляли над подписанием Сайнса
Леклер оценил свои шансы на титул после победы в Монако Леклер оценил свои шансы на титул после победы в Монако
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024 Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
Помочь журналистам

Видео

Германия - Украина 0:0 обзор товарищеского матча
Германия - Украина 0:0 обзор товарищеского матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: Поляки обыграли "желто-синих"
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Европа21:41
Защитник сборной Нидерландов сыграл маленькую романтическую свадьбу накануне Евро
Теннис21:20
Алькарас установил несколько достижений, выиграв Ролан Гаррос-2024
Европа20:47
Ювентус и Рабьо далеки от нового контракта
Теннис20:42
Алькарас – победитель Ролан Гаррос-2024
Формула 120:24
Не так, как было объявлено: Хорнер раскрыл детали нового контракта Ред Булл с Пересом
Европа20:23
Форвард Барселоны может продолжить карьеру в Италии
Формула 119:58
Ферстаппен - о проблеме с мотором: Ред Булл нужно проводить более чистые уик-энды
Европа19:53
МЮ окончательно решил продать Санчо
Европа19:37
Аталанта попросила Милан снизить цену за де Кетеларе, отказавшись платить отступные
Олимпийские игры19:35
Женская сборная Украины по теннису назвала состав на Олимпиаду
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK