Ферстаппен - о проблеме с мотором: Ред Булл нужно проводить более чистые уик-энды
Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен начал этап в Канаде с новыми компонентами силовой установки. Однако команда была вынуждена поставить старый мотор после того, как нидерландец проехал всего четыре круга во второй практике из-за возникших неисправностей.
Ферстаппен призвал австрийский коллектив решить эти проблемы, так как соперники подбираются все ближе и ближе.
"Это была хорошая квалификация, но с нашей стороны в эти выходные у нас было слишком много проблем", — цитирует трехкратного чемпиона мира Motorsport.
"На самом деле этого не должно происходить. Мы, как и всегда, внимательно за всем следим, но иногда бывают периоды, когда какое-то время дела идут не очень хорошо, и возникают все эти маленькие проблемы".
"Мы должны постараться, чтобы этого больше не повторялось. Все это знают, и вы всегда пытаетесь это предотвратить, но на данный момент дела идут не так гладко".
Читай также: Бермен подписал контракт с Хаас - источник
Со старой силовой установкой Макс Ферстаппен практически взял поул, показав то же время, что и Джордж Расселл из Мерседес.
Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с результатами прошедших сессий гоночного уик-энда в Монреале. Гран-при Канады пройдет в воскресенье, 9 июня. Старт заезда запланирован на 21:00 по киевскому времени.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!