Ферстаппен - о проблеме с мотором: Ред Булл нужно проводить более чистые уик-энды

Чемпиону не нравится, что в последнее время у "быков" слишком часто возникают трудности.

Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен начал этап в Канаде с новыми компонентами силовой установки. Однако команда была вынуждена поставить старый мотор после того, как нидерландец проехал всего четыре круга во второй практике из-за возникших неисправностей.

Ферстаппен призвал австрийский коллектив решить эти проблемы, так как соперники подбираются все ближе и ближе.

"Это была хорошая квалификация, но с нашей стороны в эти выходные у нас было слишком много проблем", — цитирует трехкратного чемпиона мира Motorsport.

"На самом деле этого не должно происходить. Мы, как и всегда, внимательно за всем следим, но иногда бывают периоды, когда какое-то время дела идут не очень хорошо, и возникают все эти маленькие проблемы".

"Мы должны постараться, чтобы этого больше не повторялось. Все это знают, и вы всегда пытаетесь это предотвратить, но на данный момент дела идут не так гладко".

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Со старой силовой установкой Макс Ферстаппен практически взял поул, показав то же время, что и Джордж Расселл из Мерседес.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с результатами прошедших сессий гоночного уик-энда в Монреале. Гран-при Канады пройдет в воскресенье, 9 июня. Старт заезда запланирован на 21:00 по киевскому времени.

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