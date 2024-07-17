Ред Булл подал жалобу в ФИА, обвинив Макларен в нарушении регламента

После этого команда из Уокинга действительно потеряла преимущество.

Ред Булл подал в ФИА официальную жалобу против Макларен, пишет AMuS.

"Быки" внимательно рассмотрели систему охлаждения своих конкурентов и заметили дополнительные отверстия на передних и задних обтекателях.

Предполагается, что они нужны для кабелей сенсора, который измеряет температуру тормозных дисков и должны быть закрыты во время во время гонки.

ФИА разрешает держать их открытыми на пятничных праткиках, но с субботы они должны быть закрыты.

Отмечается, что после жалобы Ред Булл в последних двух гонках Макларен ездил с закрытыми отверстиями и уже не доминировал так сильно, как раньше.

Также издание сообщает, что есть еще одна команда, которая использовала этот прием, и после жалобы Ред Булл ФИА плотнее займется этой проблемой.

Напомним, ранее также "быки" жаловались на гибкие крылья конкурентов.

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