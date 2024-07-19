iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Норрис: Мне кажется, за поул будут бороться восемь машин

Пилот ожидает плотную борьбу.
Вчера, 21:45
Ландо Норрис / Getty Images
Ландо Норрис / Getty Images

Пилот Макларен Ландо Норрис заявил, что ожидает в Венгрии плотную борьбу.

После пятничных заездов пилот считает, что четыре команды могу претендовать на победу на Хунгароринге.

"По итогам сегодняшнего дня я бы назвал наши перспективы довольно неплохими. Я проехал очень неплохой круг. Сегодня мы смогли проехать довольно большое количество кругов, но завтра будет новый день.

Думаю, нас ждет очень плотная борьба между Макларен, Мерседес, Феррари и Ред Булл. Мне кажется, за поул будут бороться восемь машин. Да и машины некоторых других команд сегодня были быстрыми – например, у Хаас.

Хороший первый день, но нас определенно еще ждет работа, если мы хотим чувствовать себя более комфортно", - приводит слова пилота Sky Sports.

Напомним, с расписанием и результатами Гран-при Венгрии вы можете ознакомиться на нашем сайте.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ландо Норрис

Статьи по теме

Ферстаппен: Все, что меня волнует - сохранение дружбы с Норрисом Ферстаппен: Все, что меня волнует - сохранение дружбы с Норрисом
Норрис: Не думаю, что Ферстаппену стоит извиняться за инцидент в Австрии Норрис: Не думаю, что Ферстаппену стоит извиняться за инцидент в Австрии
Хорнер: Авария с Норрисом не повлияет на Ферстаппена, он не изменится Хорнер: Авария с Норрисом не повлияет на Ферстаппена, он не изменится
Советник Ред Булл раскритиковал "жалкое" поведение Норриса в Австрии Советник Ред Булл раскритиковал "жалкое" поведение Норриса в Австрии
Помочь журналистам

Видео

Триумфальные голы Испании в видеообзоре финала Евро-2024
Триумфальные голы Испании в видеообзоре финала Евро-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Крейчикова ворвалась в топ-10, Цуренко и Свитолина продлжают терять позиции
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина начнет еврокубковый сезон с 19-й позиции
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, Марченко и Сачко продолжают терять позиции
просмотров

Последние новости

Вчера, 23:45
Европа23:45
Названа сумма, за которую Борнмут продаст Забарного
Евро-202423:20
Евро U-19: Франция и Дания забили шесть голов, Турция сенсационно отобрала очки у Испании
Европа23:00
Яремчук вместе с женой трогательно поздравили сына с Днем рождения
Другие22:43
Xiaomi представила прототип спортивной версии своего электромобиля
Киберспорт22:25
NaVi - FaZe в плей-офф: онлайн-трансляция матча Esports World Cup по CS 2
Киберспорт22:10
Esports World Cup: MOUZ выбили Furia, матч NaVi - FaZe
Европа21:56
Чемпион Европы-2024 выбыл до конца года
Формула 121:45
Норрис: Мне кажется, за поул будут бороться восемь машин
Украина21:35
"Обсуждайте провал на Евро-2024": в Днепре-1 объяснили, почему команде не сыграет в еврокубках
Европа21:12
Челси намерен купить еще одного голкипера
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK