Норрис: Мне кажется, за поул будут бороться восемь машин

Пилот Макларен Ландо Норрис заявил, что ожидает в Венгрии плотную борьбу.

После пятничных заездов пилот считает, что четыре команды могу претендовать на победу на Хунгароринге.

"По итогам сегодняшнего дня я бы назвал наши перспективы довольно неплохими. Я проехал очень неплохой круг. Сегодня мы смогли проехать довольно большое количество кругов, но завтра будет новый день.

Думаю, нас ждет очень плотная борьба между Макларен, Мерседес, Феррари и Ред Булл. Мне кажется, за поул будут бороться восемь машин. Да и машины некоторых других команд сегодня были быстрыми – например, у Хаас.

Хороший первый день, но нас определенно еще ждет работа, если мы хотим чувствовать себя более комфортно", - приводит слова пилота Sky Sports.

Напомним, с расписанием и результатами Гран-при Венгрии вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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