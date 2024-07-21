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Норрис - об уступке партнеру: Я собирался подождать до последнего круга, до последнего поворота

Пилот все же планировал изначально уступить позицию.
Вчера, 23:25
Ландо Норрис / Getty Images
Ландо Норрис / Getty Images

Ландо Норрис прокомментировал свой поступок на Гран-при Венгрии.

Напомним, пилот Макларен оказался впереди своего партнера в результате андерката, и команда требовала вернуть Пиастри первую позицию.

Норрис несколько кругов отказывался возвращать партнеру позицию, но вскоре сдался и пропустил новозеландца к его первой победе.

"Я знал, что я собирался делать, а чего не собирался делать. И разумеется, в такой ситуации я всегда задам те вопросы, которые меня интересую, оспорю те высказывания, с которыми не согласен. Что я и сделал.

Я собирался подождать до последнего круга, до последнего поворота. Но потом команда сказала мне, что если внезапно появится машина безопасности, виртуальная или реальная, и я уже не смогу пропустить Оскара вперед, то в этом случае я буду выглядеть идиотом. Так что я ответил что-то вроде: "Ну да, логично, справедливое замечание". После чего пропустил его вперед за два или сколько-то там кругов до финиша", - цитирует Норриса RaceFans.

Со всеми результатами Гран-при Венгрии вы можете ознакомиться на нашем сайте.

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ландо Норрис

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