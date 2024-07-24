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Хэмилтон выступил против внедрения кондиционеров в болиды Формулы-1

По мнению сэра Льюиса, подготовленным гонщикам они не нужны.
Сегодня, 16:27
Льюис Хэмилтон / Getty Images
Льюис Хэмилтон / Getty Images

Пилот Мерседес Льюис Хэмилтон выступил против идеи ФИА по тестированию упрощенной системы кондиционирования воздуха в кокпитах болидов Формулы-1 для помощи гонщикам в условиях экстремальной жары.

Семикратный чемпион мира считает, что одних тренировок должно быть достаточно.

"Во-первых, я даже не знал об этих тестах. И в этом нет необходимости. Это Формула-1. Здесь всегда так было", - цитирует Хэма Motorsport.

"В таких условиях тяжело. Мы высокооплачиваемые спортсмены. И вы должны тренироваться изо всех сил, чтобы быть уверенными, что сможете выдержать жару".

"Это сложно. Это нелегко, особенно когда вы едете в такие места, как Катар и Сингапур. Но я не думаю, что нам нужен кондиционер в болиде".

Ожидается, что первый тест будет проведен во время Гран-при Нидерландов (25 августа), а кондиционер будет установлен на одном болиде.

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Если система будет работать успешно, то ФИА откроет детали конструкции, чтобы позволить компаниям создавать свои собственные версии, которые команды Формулы-1 должны будут покупать и устанавливать на свои машины.

Однако делать это они смогут только тогда, когда условия сессии достигнут определенных (пока что еще неизвестно, каких именно) температурных порогов.

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мерседес Льюис Хэмилтон

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