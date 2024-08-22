iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Марко: Лоусон точно будет в одном из болидов Ред Булл в 2025 году

Новозеландец должен будет получить место либо в старшей команде, либо в РБ.
Сегодня, 16:41
Лиам Лоусон / Getty Images
Лиам Лоусон / Getty Images

Советник Ред Булл Гельмут Марко заявил, что Лиам Лоусон будет на стартовой решетке Формулы-1 в следующем сезоне.

По условиям контракта австрийская команда должна предоставить ему место в Ф1 на 2025 год, иначе она рискует потерять его в пользу другой команды.

Согласно словам Марко, решение насчет 22-летнего новозеландца будет принято в сентябре, сообщает Motorsport.

Учитывая контракты Макса Ферстаппена и Юки Цуноды, для того, чтобы Лоусон оказался в болиде Ред Булл или РБ в 2025 году, свою команду должен покинуть либо Серхио Перес, либо Даниэль Риккардо.

Напомним, что в пятницу, 23 августа, начнется гоночный этап в Нидерландах. На ISPORT можно ознакомиться с расписанием всех сессий уик-энда в Нидерландах.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл Гельмут Марко

Статьи по теме

Мерседес отказался от идеи подписания Ферстаппена Мерседес отказался от идеи подписания Ферстаппена
Технический директор Ред Булл: Концепция болида 2024 года достигла своего потолка Технический директор Ред Булл: Концепция болида 2024 года достигла своего потолка
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
Ред Булл готов рассмотреть Цуноду в качестве потенциального напарника Ферстаппена Ред Булл готов рассмотреть Цуноду в качестве потенциального напарника Ферстаппена
Помочь журналистам

Видео

Динамо - РБ Зальцбург 0:2 Видео голов и лучших моментов матча
Динамо - РБ Зальцбург 0:2 Видео голов и лучших моментов матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк вернулась в ТОП-20, регресс Калининой, Завацкой и Байндль
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, прогресс Сачко
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Футбол сегодня: Кубок Украины, матчи Челси и Кривбасса в Лиге конференций
просмотров

Последние новости

Европа18:25
Новичок МЮ мог оказаться в другом европейском гранде
Бокс18:22
Тайсон признался, воспринимает ли всерьез Пола
Европа17:45
Экс-звезда Реала вернется в Ла Лигу свободным агентом
Лига Чемпионов17:44
"Не опускаем руки": Защитник Динамо - о противостоянии с Зальцбургом
Украина17:20
Кубок Украины: ЮКСА разгромила Кудровку, Металлист 1925 сыграет с Вересом
Европа17:03
В Милане категорично ответили относительно будущего Леау
Европа16:57
"В футболе такое бывает": Алонсо - о капитане Байера, который хотел перейти в Баварию
Формула 116:41
Марко: Лоусон точно будет в одном из болидов Ред Булл в 2025 году
Европа16:20
Реал украл у Барселоны из-под носа талантливого белоруса
Европа15:55
Арсенал вернулся в гонку за Осимхеном
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK