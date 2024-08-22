Марко: Лоусон точно будет в одном из болидов Ред Булл в 2025 году
Советник Ред Булл Гельмут Марко заявил, что Лиам Лоусон будет на стартовой решетке Формулы-1 в следующем сезоне.
По условиям контракта австрийская команда должна предоставить ему место в Ф1 на 2025 год, иначе она рискует потерять его в пользу другой команды.
Согласно словам Марко, решение насчет 22-летнего новозеландца будет принято в сентябре, сообщает Motorsport.
Учитывая контракты Макса Ферстаппена и Юки Цуноды, для того, чтобы Лоусон оказался в болиде Ред Булл или РБ в 2025 году, свою команду должен покинуть либо Серхио Перес, либо Даниэль Риккардо.
Напомним, что в пятницу, 23 августа, начнется гоночный этап в Нидерландах. На ISPORT можно ознакомиться с расписанием всех сессий уик-энда в Нидерландах.
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