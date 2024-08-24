Ферстаппен - о втором месте: Я пытался сделать все, что только мог

Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен прокомментировал итоги квалификации Гран-при Нидерландов.

Напомним, нидерландец занял вторую строчку, уступив Ландо Норрису 0.3 секунды.

Макс признал, что команде не хватало темпа, да и в целом условия были очень сложными. Однако и в победе в завтрашней гонке пилот не уверен.

"По ходу всей квалификации нам немного не хватало темпа. Я старался сделать все, что только мог. И я рад попаданию на первый ряд стартовой решетки.

Условия были очень сложными из-за ветра. Порывы ветра были настолько сильными, что каждый круг отличался от предыдущего, так что возможность отталкиваться от какого-то ориентира отсутствовала. Я доволен вторым местом. После того, что было вчера, это хороший результат.

Четвертая подряд победа в Зандворте? Мы постараемся, но когда по итогам квалификации ты уступаешь лучшего времени больше 0,3 секунды – я думаю, тебе нужно оставаться реалистом. Так что мы просто постараемся провести хорошую гонку", - приводит слова Ферстаппена Sky Sports.

Напомним, что с расписанием и результатами Гран-при Нидерландов вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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