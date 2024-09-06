iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Феррари объявила о назначении нового технического директора, ушедшего из Мерседес

Уже совсем скоро Лоик Серра приступит к своим обязанностям.
Сегодня, 09:46
Лоик Серра / https://formu1a.uno/en/
Лоик Серра / https://formu1a.uno/en/

Феррари на своем официальном сайте объявила о назначении Лоика Серры новым техническим директором команды по шасси.

Серра начнет выполнять свои обязанности с 1 октября. Французский специалист заменит Энрико Кардиле, который покинул Скудерию в июле и перешел в Астон Мартин.

 

Феррари переманила Серру из Мерседес еще летом прошлого года, но из-за условий контракта с немецким коллективом он еще не приступил к работе в Маранелло.

Вместе с ним к команде присоединился еще и Жером Д’Амброзио, который был директором по развитию пилотов "серебряных стрел".

Ранее руководитель Феррари Фредерик Вассер выразил восхищение нынешней ситуацией в Формуле-1, где за победу в гонке сражаются более двух пилотов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: феррари мерседес

Статьи по теме

Антонелли определился с номером, под которым он хочет выступать за Мерседес в 2025 году Антонелли определился с номером, под которым он хочет выступать за Мерседес в 2025 году
Леклер: Нам нужно быть осторожными - после последнего успеха у нас был провал Леклер: Нам нужно быть осторожными - после последнего успеха у нас был провал
Феррари объявила о прекращении сотрудничества с многолетним спонсором Феррари объявила о прекращении сотрудничества с многолетним спонсором
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
Помочь журналистам

Видео

Иноуэ - Дохени: обзор боя
Иноуэ - Дохени: обзор боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Динамо узнает своих соперников: жеребьевка основного раунда Лиги Европы
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров
Футбол сегодня: матчи Лиги наций (Бельгия - Израиль, Франция - Италия), Украина U-21 в квалификации Евро
просмотров

Последние новости

Лига наций12:00
Сборная Украины в Лиге наций: как связано с чемпионатом мира и все, что нужно знать о турнире
Украина11:58
Полесье совершило неожиданный трансфер, подписав футболиста из Второй лиги Украины
Формула 111:49
Антонелли определился с номером, под которым он хочет выступать за Мерседес в 2025 году
Европа11:34
Довбик - в ТОП-5 по размеру зарплаты в Роме
Украина11:21
Заря объявила о переходе форварда Динамо
Теннис11:07
Пегула оценила выход в финал US Open - американка сотворила невероятный камбэк в матче с Муховой
Европа10:58
Украина U-21 - Сербия U-21: онлайн-трансляция матча отбора на Евро-2025
Лига наций10:45
Украина - Албания: онлайн-трансляция пресс-конференции Реброва
Европа10:35
Забарный отреагировал на слухи по поводу заинтересованности в его услугах топ-клуба АПЛ
Европа10:10
Трубин получил нового тренера в Бенфике - "орлов" возглавил именитый португалец
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK