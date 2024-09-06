Феррари объявила о назначении нового технического директора, ушедшего из Мерседес

Уже совсем скоро Лоик Серра приступит к своим обязанностям.

Феррари на своем официальном сайте объявила о назначении Лоика Серры новым техническим директором команды по шасси.

Серра начнет выполнять свои обязанности с 1 октября. Французский специалист заменит Энрико Кардиле, который покинул Скудерию в июле и перешел в Астон Мартин.

Феррари переманила Серру из Мерседес еще летом прошлого года, но из-за условий контракта с немецким коллективом он еще не приступил к работе в Маранелло.

Вместе с ним к команде присоединился еще и Жером Д’Амброзио, который был директором по развитию пилотов "серебряных стрел".

Ранее руководитель Феррари Фредерик Вассер выразил восхищение нынешней ситуацией в Формуле-1, где за победу в гонке сражаются более двух пилотов.

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