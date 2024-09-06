iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Берман заменит Магнуссена на Гран-при Азербайджана

Британец проведет вторую гонку в сезоне во второй для себя команде.
Сегодня, 12:49
Оливер Берман / Getty Images
Оливер Берман / Getty Images

По итогам Гран-при Италии пилот команды Хаас Кевин Магнуссен был дисквалифицирован на будущий Гран-при Азербайджана из-за перебора штрафных баллов.

Как сообщает официальный сайт Формулы-1, американский коллектив определился с тем, кто заменит 31-летнего датчанина.

В Баку за рулем болида окажется Оливер Берман, который будет выступать за Хаас в 2025 году.

Читай также: Антонелли определился с номером, под которым он хочет выступать за Мерседес в 2025 году

Напомним, что для Бермана следующая гонка станет уже второй в нынешнем сезоне.

Ранее он заменил пилота Феррари Карлоса Сайнса на Гран-при Саудовской Аравии. Тогда 19-летний британец финишировал на седьмом месте, заработав шесть очков.

Забавно, что это до сих пор позволяет ему занимать 15-е место в личном зачете пилотов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: хаас Кевин Магнуссен Гран-при Азербайджана

Статьи по теме

Феррари может помешать Бермену гоняться в Баку за Хаас Феррари может помешать Бермену гоняться в Баку за Хаас
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
Магнуссен пропустит Гран-при Азербайджана Магнуссен пропустит Гран-при Азербайджана
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024 Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
Помочь журналистам

Видео

Иноуэ - Дохени: обзор боя
Иноуэ - Дохени: обзор боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Динамо узнает своих соперников: жеребьевка основного раунда Лиги Европы
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров
Футбол сегодня: матчи Лиги наций (Бельгия - Израиль, Франция - Италия), Украина U-21 в квалификации Евро
просмотров

Последние новости

Лига наций15:43
Забарный - о матче против Албании: Дополнительной мотивации не требуется
Европа15:40
В Реале резко отреагировали на травму своего игрока в сборной
Европа15:21
Экс-звезда Манчестер Юнайтед может продолжить карьеру в Бразилии
Формула 115:18
Феррари может помешать Бермену гоняться в Баку за Хаас
Европа15:00
Салах не хочет переезжать в Саудовскую Аравию из-за Мане
Лига наций15:00
Сборная Украины в Лиге наций: как связано с чемпионатом мира и все, что нужно знать о турнире
Другие страны14:43
Бергвейн прокомментировал свой переход в Саудовскую Аравию
Европа14:43
Конкурент Роналду: звезда Реала объявила о создании собственного YouTube-канала
Европа14:10
Силва: Количество матчей, в которых мы участвуем, абсурдное
Украина14:01
Свингмен сборной Украины будет выступать в чемпионате Испании
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK