Берман заменит Магнуссена на Гран-при Азербайджана

Британец проведет вторую гонку в сезоне во второй для себя команде.

По итогам Гран-при Италии пилот команды Хаас Кевин Магнуссен был дисквалифицирован на будущий Гран-при Азербайджана из-за перебора штрафных баллов.

Как сообщает официальный сайт Формулы-1, американский коллектив определился с тем, кто заменит 31-летнего датчанина.

В Баку за рулем болида окажется Оливер Берман, который будет выступать за Хаас в 2025 году.

BREAKING: Haas announce Ollie Bearman to replace Kevin Magnussen for the Azerbaijan Grand Prix, following Magnussen's one-race ban#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/t6gWMdEmcS — Formula 1 (@F1) September 6, 2024

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Напомним, что для Бермана следующая гонка станет уже второй в нынешнем сезоне.

Ранее он заменил пилота Феррари Карлоса Сайнса на Гран-при Саудовской Аравии. Тогда 19-летний британец финишировал на седьмом месте, заработав шесть очков.

Забавно, что это до сих пор позволяет ему занимать 15-е место в личном зачете пилотов.

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