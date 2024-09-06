Берман заменит Магнуссена на Гран-при Азербайджана
По итогам Гран-при Италии пилот команды Хаас Кевин Магнуссен был дисквалифицирован на будущий Гран-при Азербайджана из-за перебора штрафных баллов.
Как сообщает официальный сайт Формулы-1, американский коллектив определился с тем, кто заменит 31-летнего датчанина.
В Баку за рулем болида окажется Оливер Берман, который будет выступать за Хаас в 2025 году.
BREAKING: Haas announce Ollie Bearman to replace Kevin Magnussen for the Azerbaijan Grand Prix, following Magnussen's one-race ban#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/t6gWMdEmcS— Formula 1 (@F1) September 6, 2024
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Напомним, что для Бермана следующая гонка станет уже второй в нынешнем сезоне.
Ранее он заменил пилота Феррари Карлоса Сайнса на Гран-при Саудовской Аравии. Тогда 19-летний британец финишировал на седьмом месте, заработав шесть очков.
Забавно, что это до сих пор позволяет ему занимать 15-е место в личном зачете пилотов.
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