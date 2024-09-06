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Автоспорт

Антонелли определился с номером, под которым он хочет выступать за Мерседес в 2025 году

Теперь выбор итальянца должен получить одобрение от ФИА.
Сегодня, 11:49
Андреа Кими Антонелли / Getty Images
Андреа Кими Антонелли / Getty Images

Во время недавнего уик-энда в Монце Мерседес объявил, что Андреа Кими Антонелли станет напарником Джорджа Расселла в 2025 году.

После этой новости 18-летний итальянец начал думать над тем, под каким номером он будет выступать в Формуле-1.

Как сообщает официальный сайт Ф1, Антонелли сделал свой выбор в пользу номера 12.

"У меня есть много номеров, которые мне нравятся, но 12 - это особенный номер. Я использую его со времен Формулы-4, и с ним у меня всегда все шло хорошо, так что нет причин менять его в следующем году", - сказал Антонелли.

"Очевидно, что я мечтал об этом с самого раннего возраста. Наконец-то меня объявили гонщиком на 2025 год - это очень приятно. Не могу дождаться начала".

Ранее стало известно о назначении экс-директора по производительности Мерседес Лоика Серры на пост технического директора Феррари.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мерседес

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