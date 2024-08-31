Антонелли станет пилотом Мерседес в 2025 году

Мерседес на своем официальном сайте объявил о том, что Андреа Кими Антонелли станет напарником Джорджа Расселла в 2025 году.

Юный итальянский гонщик займет место Льюиса Хэмилтона, который перейдет в Феррари.

Our 2025 F1 driver line-up confirmed ✅



Kimi Antonelli will race alongside George Russell next season 👊 — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) August 31, 2024

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"Это удивительное чувство - быть объявленным пилотом Мерседес на 2025 год вместе с Джорджем", - сказал Антонелли.

"Я хочу поблагодарить команду за поддержку, которую она оказывала мне в течение всей моей карьеры, и за веру в меня. Я еще многому учусь, но чувствую, что готов к этой возможности".

"Я буду сосредоточен на том, чтобы становиться лучше и добиваться наилучших результатов для команды".

Антонелли является воспитанником юниорской программы Мерседес. После успехов в картинге, включая титулы чемпиона Европы FIA Karting и серии WSK Euro, он перешел в класс одноместных машин.

В 2022 году 18-летний гонщик завоевал титулы чемпиона ADAC и итальянской Формулы-4, а в 2023 году - титул чемпиона Европы Formula Regional. Итальянец перешел в Формулу-2 в 2024 году, где завоевал две победы.

Днем ранее он дебютировал в Формуле-1, выступив в первой практике Гран-при Италии. Однако тренировка для него завершилась в заграждении.

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