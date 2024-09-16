Формула-1 обнародовала даты проведения предсезонных тестов 2025 года

Тесты пройдут в Сахире за две недели до старта нового сезона.

ФИА и Формула-1 на своем официальном сайте объявили, что в 2025 году на международной трассе Бахрейна пройдут три дня предсезонных тестов — 26, 27 и 28 февраля.

С 2009 года на трассе шесть раз проводились предсезонные тесты. Ее стабильные погодные условия, сочетание высокоскоростных и медленных поворотов, а также две длинные прямые позволяют командам Ф1 собрать максимум данных для предстоящей кампании.

Сезон Формулы-1 2025 года, в котором будет 24 Гран-при, ознаменует 75-летие данного вида спорта. Сезон начнется этапом в Австралии 14-16 марта и завершится в Абу-Даби 5-7 декабря.

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К 2030 году "королева автоспорта" планирует стать полностью экологически чистой. В связи с этим значительный процент грузовых перевозок останется в Сахире, где 11-13 апреля пройдет гоночный этап.

Напомним, что днем ранее состоялся Гран-при Азербайджана, победителем которого стал Оскар Пиастри из МакЛарен.

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