iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Формула-1 обнародовала даты проведения предсезонных тестов 2025 года

Тесты пройдут в Сахире за две недели до старта нового сезона.
Сегодня, 17:33
Гран-при Азербайджана / Getty Images
Гран-при Азербайджана / Getty Images

ФИА и Формула-1 на своем официальном сайте объявили, что в 2025 году на международной трассе Бахрейна пройдут три дня предсезонных тестов — 26, 27 и 28 февраля.

С 2009 года на трассе шесть раз проводились предсезонные тесты. Ее стабильные погодные условия, сочетание высокоскоростных и медленных поворотов, а также две длинные прямые позволяют командам Ф1 собрать максимум данных для предстоящей кампании.

Сезон Формулы-1 2025 года, в котором будет 24 Гран-при, ознаменует 75-летие данного вида спорта. Сезон начнется этапом в Австралии 14-16 марта и завершится в Абу-Даби 5-7 декабря.

Читай также: Ферстаппен и еще три гонщика избежали наказания после Гран-при Азербайджана

К 2030 году "королева автоспорта" планирует стать полностью экологически чистой. В связи с этим значительный процент грузовых перевозок останется в Сахире, где 11-13 апреля пройдет гоночный этап.

Напомним, что днем ранее состоялся Гран-при Азербайджана, победителем которого стал Оскар Пиастри из МакЛарен.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: предсезонные тесты

Статьи по теме

Феррари скрыла настоящую скорость болида во время тестов Феррари скрыла настоящую скорость болида во время тестов
Формула 1. Предсезонные тесты. Барселона. 1-й день: Норрис показал самое быстрое время Формула 1. Предсезонные тесты. Барселона. 1-й день: Норрис показал самое быстрое время
Стали известны даты предсезонных тестов Формулы-1 в Бахрейне Стали известны даты предсезонных тестов Формулы-1 в Бахрейне
Хэмилтону не было равных в четвертый день тестовых заездов в Барселоне Хэмилтону не было равных в четвертый день тестовых заездов в Барселоне
Помочь журналистам

Видео

Дебютный гол Довбика за Рому в обзоре матча с Дженоа: видео лучших моментов
Дебютный гол Довбика за Рому в обзоре матча с Дженоа: видео лучших моментов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина вернуласьв в ТОП-50, падение Володько, Костюк лучшая из Украины
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, лучший украинец выбыл из топ-300
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

НБА18:01
Владельцы Бостон Селтикс хотят продать франшизу из-за огромных зарплат игроков
Европа17:57
Клубы АПЛ недовольны слушаниями по делу Манчестер Сити
Формула 117:33
Формула-1 обнародовала даты проведения предсезонных тестов 2025 года
Киберспорт17:30
Чемпионы The International-2024 установили уникальное достижение
Европа16:55
"Мы находимся там, где и ожидали": Анчелотти оценил старт сезона
Биатлон16:55
Джошуа назвал свою цель на бой с Дюбуа
Лига Чемпионов16:30
Лидер обороны Реала может пропустить старт Лиги чемпионов
Киберспорт16:25
The International 2024: Team Liquid стали чемпионами, победив Gaimin Gladiators в грандфинале
Теннис16:10
Костюк назвала свою задачу на турнире в Сеулу
Европа15:55
Барселона планирует предложить новый контракт Ямалю
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK