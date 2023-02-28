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Автоспорт

Феррари скрыла настоящую скорость болида во время тестов

Итальянцы специально заливали больше топлива и завышали подвеску.
Сегодня, 00:50
Шарль Леклер / Getty Images
Шарль Леклер / Getty Images

Несколькими днями ранее завершились предсезонные тесты, проходившие в Бахрейне. По сводным результатам всех трех дней тестов пилоты Феррари Шарль Леклер и Карлос Сайнс показали лишь четвертый и пятый результаты соответственно.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, Скудерия ни разу не выпускала на трассу болид, в котором было минимальное количество топлива - в баках красного болида всегда было минимум 20 кг топлива.

Также сообщается, что Феррари специально завышала подвеску машину, чтобы снизить проблемы с галопированием. Ожидается, что на свободных практиках первого гоночного этапа сезона-2023 итальянская команда вернется к агрессивным настройкам и занизит подвеску.

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Напомним, что новый сезон Формулы 1 начнется в пятницу, 3 марта, этапом во все том же Бахрейне.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: феррари предсезонные тесты

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