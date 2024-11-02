Ред Булл обвинил МакЛарен и другие команды в использовании запрещенного метода охлаждения шин

Теперь ФИА будет разбираться, так это или нет.

Во время этапа в Бразилии разгорелся новый скандал.

Как сообщает Motorsport, Ред Булл выступил с обвинением в адрес некоторых своих соперников, в том числе МакЛарен.

Австрийская команда считает, что они используют запрещенный метод охлаждения шин на трассе, заливая в них воду.

Теория гласит, что некоторые команды нашли способ впрыскивать воду - или другую неопределенную жидкость - в шины через воздушные клапаны незадолго до установки шин на болид.

Наличие такой охлаждающей жидкости внутри шины может помочь сохранить большую ее часть холодной, чтобы ограничить термическую деградацию и, в конечном счете, обеспечить лучший гоночный темп.

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Интересно, что идея добавления жидкости в шины уже много лет как запрещена технической директивой. Это произошло после того, как сам Ред Булл придумал этот метод, пока он не был запрещен.

Теперь же, когда некоторые сотрудники "быков" перешли в другие команды, австрийский коллектив считает, что соперники начали делать то же самое.

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